同心战“疫” 大数据助力打好疫情防控攻坚战

疫情期间，通过地图大数据预测人流密度，监测疫情相关人群动向，一键上报疫情检查情况，实时生成疫情数据报告，研判疫情态势，开展就医查询……新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控面前，大数据正在提供科技支撑，为抗击疫情保驾护航。

自新冠肺炎疫情发生后，医渡云迅速召集数据科学家、算法工程师、医学专家、统计专家、可视化工程师等十余人，成立了“宁波疫情应对行动小组”，加入宁波市卫健委指导下的卫生信息中心大数据工作团队，协助宁波市卫健委开展各方面工作。小组人员主要开展模型设计、医学分析、数据分析、政策建议等方面的工作，为政府疫情防控决策提供了有力的支撑。

大数据工作团队根据宁波市确诊病例区域分布特点，对不同区域提出了不同的防控策略。在取得授权后，还通过宁波市健康医疗大数据平台协助收集了宁波市定点医疗机构发热门诊的情况，医渡云宁波疫情应对行动小组协助宁波市卫健委通过和患者确诊数据进行关联分析，实现了对确诊患者的就诊路径分析，并基于分析结果，建议相关部门，针对发热后多次就诊人群采取相应的防控措施。

每日追踪疫情发展，利用大数据技术对宁波疫情发展进行预测，收集分析全国各城市信息，针对具体情况及时提出决策建议。截至目前，医渡云“宁波疫情应对行动小组”已坚持产出15篇《宁波市新冠肺炎疫情分析和决策建议报告》，对宁波市在不同阶段进行精准施政起到了积极作用。

在数据分析深度方面，小组成员协助宁波市卫健委对确诊的病例进行详细的医学分析和拆解，并形成了宁波市疫情动态热力图，还原了宁波市疫情发生的全过程。

连日来，随着全国多地陆续开始有序复工，各地方也针对疫情之下企业面临的困境，出台了一系列扶持的政策措施，经济生活正逐步恢复正常运行。由于信息获取方式、生活方式的改变，搜索大数据已成为疫情之下了解民意的重要载体，每一条信息背后的点击、每一次搜索，都精准揭示了民众的需求与问题，也让科普辟谣更具指向性，为未来疾病防控工作持续改善提供了参考性内容。