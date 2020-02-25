交通运输部：实施地区差异化举措 保证路网平稳运行

人民网北京2月25日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部综合规划司副司长范振宇表示，交通运输行业积极配合公安等有关部门，按照不同地区的风险程度实施差异化举措，正在有序恢复道路运输和城市公共交通。

范振宇介绍，从路网运行看，目前全国公路车流量明显回升，本月第三周高速公路客货车流量环比上周分别增长95.4%和136%。普通国省道客货车断面流量环比上周分别增长37.2%和27.7%，从近两天看这一增长势头仍延续。

“从道路客运来看，截至2月24日，27个省份恢复了省际省内客运班线或者包车。特别是浙江、福建等26个省份在确保疫情防控前提下，扎实有序做好农民工返岗包车运输组织工作，春节以来累计运送农民工达47.7万人次。从城市公共交通看，到2月24日，115个地级市、158个县级市恢复了地面公交。35个城市轨道交通已经恢复正常运营，在做好疫情防控前提下正在尽可能满足居民正常出行需求。”他说。

范振宇介绍，从卫生检验站设置数量看，全国各级交通运输部门配合各地卫生健康部门在高速公路省界服务区、高速出入口、普通国省干线、客运站、客运码头设置卫生检疫站。截至到2月24日，已经由2月20日的全国大概1.7万处卫生检疫站减少了约9000处。（实习生武雯婧）