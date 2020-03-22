交通运输部：全面纠正“硬隔离”等不当行为

人民网北京3月20日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，交通运输部运输服务司副司长王绣春就全国道路运输通行情况等相关问题作出回应。

王绣春表示，疫情防控早期，一些地方出现擅自设卡拦截、阻断国省干线和农村公路等过度防控的措施，对于正常物流运输秩序造成较大影响。对此，交通运输部高度重视，积极开展工作，保通保畅，重点开展三个方面工作。

一是全面纠正硬隔离等不当行为。交通运输部积极配合公安等相关部门，督促各地加快恢复全国交通运输秩序，全面纠正擅自封闭高速公路、阻断国省干线、硬隔离农村公路等行为，目前基本实现全国各类堵点和卡点应撤尽撤、应通尽通，有序恢复正常物流运输秩序，促进经济社会平稳运行。

二是有序恢复道路运输秩序。特别是客运秩序，截至3月21日，北京市、湖北省恢复了省内的道路客运运行，其他29个省份和新疆生产建设兵团恢复了省际省内道路客运，四川、浙江、河南、贵州、云南、山东等劳务输入输出省份，在落实防疫措施、严格控制客座率、加强安全管理基础上，扎实做好农民工“点对点”返岗包车运输组织工作。春节后，累计发送包车13.8万趟次，运送农民工302万人。

三是切实保障春耕生产运输通道畅通。交通运输部督促指导各地进一步强化货物运输服务，保障运输通道干线和“毛细血管”畅通，切实保障春耕生产运输。对持有“疫情防控应急物资及人员运输车辆通行证”的防疫物资、关键原辅料、重要生产生活物资运输车辆，严格落实应急运输绿色通道政策，确保“三不一优先”。对于其它货运车辆，要求各地一律不得以无通行证件等理由限行或劝返，实现货物运输“零阻碍”。加快推进邮政快递进乡村、进社区，保障末端投递，全力做好货物运输“前后一公里”的正常通行保障。（实习生武雯婧）