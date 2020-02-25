国家卫健委：以县为单位分区 不同风险措施不同
人民网北京2月25日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华表示，以县域为单位进行分区，根据传疫情情况分为低、中、高三级，对不同区域采取差异化管控。
贺青华说，低风险区域采取严防输入。低风险的区域，要明确复工复产人员来自哪些地区，对人员进行健康监测，了解健康状况，给予必要的健康服务。
中风险区域采取外防输入、内防扩散。在采取低风险区域措施基础上，还要做好医疗救治、疾控防控各项准备，对于发生的疫情要确定隔离场所和管控人员，不能笼统采取措施。
高风险地区采取内防扩散、外防输出，严格管控。在停止聚集性活动，依法实施区域交通管制基础上，管控处于高风险区域的人员活动，管控传染源、切断传播途径。
贺青华表示：“如果人员从高风险区到低风险区，要接受健康咨询和服务。同时要求低风险区域医疗卫生机构加强发热门诊和呼吸道门诊的规范化管理，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
“已经确诊的病人及其密切接触者，要采取严格管控措施，病人要进行规范化治疗，密切接触者要采取严格隔离措施，精准到人、随访到户。”贺青华说。
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