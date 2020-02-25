首药控股李文军：加快新药研发，造福中国患者

首药控股（北京）有限公司董事长李文军：

当下的中国肿瘤和糖尿病患者每年都新增很多，且中国居世界首位。由于多种原因，新研药几乎都是被外企控制，于多数中国患者来说，只能是“望药兴叹”，要么买不到，要么吃不起。

中国的医药市场成了跨国药企的摇钱树。咱们有近14亿人口，在新研药方面，必须要有自主创新的勇气和志气，首药控股就是在这样的背景下，专注于做肿瘤和糖尿病一类新药的研发。

通过几年的拼搏，首药控股目前已申请发明专利120项，取得授权36项，获得国家一类新药临床批件，国家十二五、十三五重大新药创制专项9项。在过去的一年里，公司已将4个肿瘤和糖尿病新药推进到临床2期，将10个新药推到临床一期。

2020年底，我们将有新药申报生产批件，即将面世，未来几年我们公司每年都会获取2~3个临床批件，争取有品种申报生产。

【光明快评】

疫情当下，全国都在关注治疗新冠肺炎的药物研发进展。相关部门打开了所有的绿色通道，然而，新药研发是一件极其复杂、极其简单的过程，从想象到成药，往往要经历十年时间。

首药控股主要研发肿瘤、糖尿病等药物，在这个领域“新研药被外企控制”，“多数中国患者只能‘望药兴叹’”，其中反映出的问题，与此次疫情中暴露出的问题一脉相承，那就是我们应该如何“未雨绸缪”，避免“临时抱佛脚”的尴尬局面。

此前，作为北京市政协委员，首药控股董事长李文军提出《关于加强北京战略性药品的研发、生产、储备的建议》，其中有一些具体建议：

① 瞄准国际重大疫情的发展趋势。通过提前预判、提前准备、提前研究，重点是瞄准未来可能发生的全局性重大疫情开展联合研究，储备一批属于北京自己发明的前沿性重大病毒性疾病疫情科技成果。

② 组建北京市战略性药品创新中心。利用北京独特的人才优势，建立P3实验室，向中国CDC或世界卫生组织获得已有病毒株开展研究，重点开展重要病毒及其变异病毒防治药物的研究，研究药物包括生物药、化药、中药、疫苗等。

③ 建立北京市战略性药品的技术和产品储备机制。北京市战略性药品创新中心开发的所有技术和产品由北京市政府指派的相关部门进行收储。一旦疫情爆发，有备无患，就能用得上，做到“手中有粮，心中不慌”，从而最大限度减少北京市和国家的损失，全面提高北京市和全国疫情疾病管控能力。

④ 建立战略性药品生产储备线和药业联合体。由于北京原料药生产企业缺乏，可以吸收国内原料药生产企业作为北京市战略性药品药业联合体的成员，协议保障完成中试生产，一旦疫情来临，成员企业就为北京市提供所需原料药。由于制剂生产企业北京比较多，可以择优1到2家作为北京市战略性药品药业联合体的成员，协议保障完成中试生产，一旦疫情来临，成员企业就为北京市提供所需制剂生产。

⑤ 加强组织领导和政策支持。由于建立北京市战略性药品的药业联合体，开展国家战略性药品的研究与生产，这是一个新生事物，需要政府加强领导，形成共识。同时，战略性药品的研究经费需要政府投资，对联合体的生产企业可以适当进行财政补助。

人无远虑，必有近忧。疫情当下，新药研发领域还有哪些短板，值得我们反思。