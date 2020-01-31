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抗击疫情 首药控股在行动

2020年01月31日21:24 来源：人民网-人民健康网

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，众多企业致力于疫情防治工作，为共同打赢这场战争贡献力量。据首药控股(北京）股份有限公司工作人员介绍，该公司在董事长李文军带领下，积极开展了四项疫情防控工作。

一是无偿支援湖北疫区。为坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战，首药控股积极响应国家号召，紧急驰援湖北疫区，通过“湖北省青少年发展基金会”捐款支持湖北防疫新型冠状病毒肺炎工作。中国民主促进会湖北省委员会为此向民进会员、首药控股董事长李文军致信感谢。

二是全力抓好防控部署。首药控股在防控疫情上坚决做到“四个到位”，即思想到位、指挥到位、设备到位和隔离到位；确保“三个畅通”，即信息畅通、通讯畅通、决策畅通；关注“三个重点”，即关注湖北地区干部员工、关注返程人员、关注研究办公、餐厅场所；做好“两手抓”，即汇聚公司最大合力抗击疫情，确保干部员工健康安全。

三是加强员工安全管控。新型冠状病毒肺炎疫情出现后，首药控股加强了员工安全管控，及时告知员工推迟上班时间，主动做好居家隔离；利用公司微信群，加强疫情防控知识宣传，坚决遵守不信谣、不传谣、不造谣、不恐慌，做好做实疫情防控期间的舆情引导工作；通过微信群、公众号、各大网络媒体等多种渠道为持续开展“战疫”做好宣传推广。

四是聚劲凝力夯实基础。作为一家新药研发生产企业，该公司目前虽不能提供新药支援，但员工们决心加快研发，为百姓健康提供更多、更好的新药。在复工前，各员工主动要求抓紧时间,开展学习调研，确保解禁后以全力投入工作。

(责编：董童、杨迪)


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