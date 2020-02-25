学校卫生与健康教育有了新气象

2020年新春的一场新型冠状病毒肺炎疫情搅乱了中国人民的生活，但相信在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在全中国人民的努力下，必会打赢这场人民战争的总体战和阻击战。回顾2019年，学校卫生与健康教育工作稳步推进，在健康第一的教育理念下，聚焦“教会”健康知识和技能，“防住”学校公共卫生事件，“建好”学校卫生与健康教育体制机制，突出重点，着力创新，服务学生健康成长，为推进健康中国战略和健康中国行动，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供重要支撑。

守护师生“舌尖上的安全”

2019年2月，教育部、国家市场监管总局、国家卫生健康委联合印发《学校食品安全与营养健康管理规定》，明确学校食品安全管理相关方面职责。强调学校食品安全与营养健康，事关师生身体健康，事关亿万家庭幸福，事关社会和谐稳定。随后，教育部召开学校食品安全专题调研座谈会，进一步明确加强学校食品安全管理的重要性。

2019年8月开始，教育部联合多个部门开展了校园食品安全专项整治：联合国家市场监管总局、公安部、农业农村部印发《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》，并召开电视电话会议；联合国家市场监管总局召开校园食品安全守护行动工作推进会，赴北京等地调研专项整治重点举措落实情况。11月在广东省珠海市举办了新闻发布会和媒体联合采访，向全国各地推介好的经验和做法。

经过专项整治，全国校园食品安全整体状况明显改善，42.4万所中小学校和幼儿园落实相关负责人陪餐制度，39.8万所中小学校和幼儿园建立家长委员会参与食品安全监督机制，中小学校和幼儿园食堂“明厨亮灶”新增6.7万家、达到35万家，“明厨亮灶”覆盖率从76.6%提高到92.1%。

综合施策呵护“青少年光明的未来”

2019年4月，教育部、国家卫生健康委联合召开全国综合防控儿童青少年近视暨推进学校卫生与健康教育工作视频会议。教育部党组书记、部长陈宝生出席会议并讲话，他指出，相关部门要落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，切实担负起主体责任，推动综合防控儿童青少年近视取得实效。要聚焦重点环节，全面加强改进，完善政策制度，深化健康教育，保障安全健康。

一年来，教育部等多部门扎实推进《实施方案》落地落实，综合防控儿童青少年近视取得重要阶段性进展。

——教育部、中央宣传部、国家卫生健康委等九部门建立了联席会议机制，以加强组织领导、宏观指导、统筹协调、综合管理、重大调研和督促检查。

——为明确职责任务，压实主体责任，与各省（区、市）人民政府和新疆生产建设兵团完成签订《全面加强儿童青少年近视综合防控工作责任书》。

——成立由85名专家组成的近视防控专家宣讲团，将组织宣讲与赴地方调研督导相结合，完善机制建设，上下联动推进。一年来，通过现场宣讲和电视台、电台、网络直播等方式开展了900多场次宣讲，覆盖学生和家长5000余万人次。

降低学生近视率，减负是根本。《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出推进中小学生减负、治理幼儿园“小学化”、保障体育锻炼时间等要求。

经过努力，学生近视防控工作凝聚了各方共识，形成了合力，并压实了主体责任，摸清了近视底数，构建了联动格局。

健康中国行动从呵护师生健康做起

为贯彻落实《国务院关于实施健康中国行动的意见》，教育部牵头推进中小学健康促进专项行动，并提出“一增一减一保障”措施:“一增”是加强体育与健康课和课外锻炼时间；“一减”就是要把不必要的负担减下来；“一保障”就是要建立健全各项制度，确保学校体育课能够增上去，确保不必要的课业负担减下来。

在教育部举行的健康中国行动中小学健康促进专项行动主题推进活动中，教育部有关负责人强调，要进一步完善政策制度，强化学校体育，深化健康教育，落实减负措施，持续防控近视，提升治理能力，保障学生健康成长，不断提升广大学生的健康获得感、幸福感和生活质量，为健康中国打牢坚实根基。

从爱护广大师生健康出发，教育部印发《关于开展2019年“师生健康中国健康”主题健康教育活动的通知》，从国家、省级教育行政部门和学校三个层面明确主题健康教育主要内容，把健康教育融入学校教育教学各环节，引导广大师生树立正确健康观、提升健康素养、形成健康行为和生活方式。

为更好地掌握学生体质健康状况，2019年7月，教育部等六部门印发《关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》，要求开展新一轮5年一次的全国学生体质与健康调研，与2019年《国家学生体质健康标准（2014年修订）》测试抽查复核工作同步部署安排。

2019年7月，教育部、国家卫生健康委联合印发《关于切实加强新时代学校预防艾滋病教育工作的通知》，从高度重视学校预防艾滋病教育工作、加强思想道德教育和健康教育、提高学校预防艾滋病教育有效性、健全学校艾滋病疫情通报和定期会商机制等方面强化要求。(本报记者 李小伟)