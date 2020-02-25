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国家发改委：以县级为单位划分低、中、高三类风险地区

2020年02月25日15:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月25日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家发展改革委社会司司长欧晓理表示，经过艰苦努力，疫情防控形势出现了积极变化。需要分类指导、精准施策，分区分级精准复工复产，对湖北省、北京市以外地区依据疫情程度，以县级为单位划分低风险、中风险和高风险三类地区。

欧晓理说，低风险地区实施外防输入策略，全面恢复生产生活秩序，取消道路通行限制，帮助企业解决用工、原材料、资金设备等问题。不得对企业复工复产设置条件，不得以审批、备案等形式为借口，拖延企业复工复产时间；

中风险地区实施外防输入、内防扩散的策略，尽快有序恢复正常生产生活秩序，组织人员有序返岗，指导用工企业严格执行消毒、通风、测温等要求。降低人员密度、减少人员聚集、加强人员防护、消除风险隐患，做到疫情防控与企业复工复产同步推进；

高风险地区实行内防扩散、外防输出、严格管控策略。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产范围。高风险地区也要保障疫情防控、公共事业运行、群众生活必需及其它涉及重要国计民生企业的正常运转。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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