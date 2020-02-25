新冠肺炎患者会二次感染吗

据媒体报道，2月19日，四川成都一治愈新冠肺炎患者回家隔离的第10天，复检查出核酸阳性，相关机构已先后接走该患者及其家属。这一事件引发公众广泛关注。经与四川省卫生健康委核实，媒体报道信息属实。

这则消息引发了公众新的担忧——新冠肺炎康复患者会发生二次感染吗？对此，中国医学科学院北京协和医学院免疫学系教授、中国免疫学会副理事长黄波表示：“一般不会出现二次感染，这主要是由机体免疫系统的本质以及病毒变异的部位所决定。若病毒变异，二次感染有可能发生，但概率会非常低。”

T细胞和B细胞“有记忆”

可防止病毒“反攻”

人类免疫系统由固有免疫系统和获得性免疫系统两大部分组成。当病毒入侵机体（如冠状病毒侵犯呼吸道黏膜）后，固有免疫系统中的巨噬细胞会迅速吞噬入侵的病毒。巨噬细胞“赢了”，皆大欢喜；若固有免疫系统“输了”，获得性免疫必须启动。

“获得性免疫中有两员‘大将’——T细胞和B细胞，它们消灭病毒的能力极其强大，并且两者显示出完美的协同作用。”黄波介绍，当获得性免疫启动后，B细胞会马上活化，变成浆细胞，大量释放能够识别病毒的抗体。这些抗体会立刻进入血液和组织间液，通过结合病毒，阻断其感染周围的细胞，同时增强吞噬细胞对病毒的吞噬。

尽管抗体作用广泛、迅速且强大，但也有“软肋”。由于不能进入细胞内，抗体对已进入细胞的病毒是无能为力的。因此，消灭躲藏在细胞里面的病毒才是最大的挑战，而这个艰巨的任务由T细胞来完成。与B细胞释放抗体的原理不同，T细胞一旦“武装起来”，就会离开淋巴结，“奔赴”病毒所在的“战场”，迅速识别出已被病毒感染的细胞，并向这些细胞“开火”，细胞内的病毒也就被消灭了。

有趣的是，当T细胞和B细胞将病毒清除后，95%以上会迅速死去，不到5%的细胞能够在机体内存活几年、几十年乃至终身，这些细胞被称之为“记忆性T细胞或者记忆性B细胞”。

“通俗地讲，当T细胞、B细胞再次遇见该病毒，能够‘一眼认出’。这种记忆反应的速度如同固有免疫反应一样迅速，从而将再次入侵的病毒迅猛地控制住。”黄波强调，记忆是机体免疫系统最为核心的特质，是人类战胜各种传染性疾病的法宝。“就新冠病毒来说，不少患者的恢复依赖于机体的免疫细胞发挥作用。一旦免疫记忆形成，记忆性T细胞和B细胞在体内长期存在，时刻监视最初感染机体的冠状病毒再次入侵，防止二次感染。”

黄波还介绍了B细胞的另一个重要贡献：在B细胞转变为浆细胞的过程中，可以转化出一类数量较少的长寿命浆细胞，它们定居于骨髓，持续地分泌抗体，这些对抗病毒的抗体可以在血液中存在几周甚至几年时间。

病毒可能变异

但二次感染概率很低

由于新冠病毒的遗传物质是RNA，其传播依赖于RNA在细胞内的复制，在复制的过程中偶尔会出现个别核苷酸排列顺序出错，即病毒变异。病毒一旦发生变异，T细胞和B细胞是不是就“认不出来”了呢？

黄波分析，病毒变异会产生4种结局：病毒变异部位与记忆性T、B细胞识别的部位不同，病毒依然受抗体和T细胞攻击，不会发生二次感染；病毒变异的部位发生在抗体识别的部位，抗体无效但T细胞监视存在，不会发生二次感染；病毒变异的部位发生在T细胞识别的部位，T细胞无效但抗体有效，不会发生二次感染；变异的部位同时包括了抗体识别的部位以及T细胞识别的部位，抗体和T细胞均无效，可发生二次感染。

“出现第四种情形的概率很低，也就是说新冠肺炎患者痊愈后再次接触到病毒，通常不会发生二次感染。因为能够痊愈，就说明患者自身的免疫系统是正常的。另外，这些患者在痊愈时，其体内的病毒应基本上已被抗体和T细胞清除干净，本身的传染性大大降低。”黄波说。

目前，全国新冠肺炎患者治愈出院人数不断增加。国家卫生健康委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》明确要求：患者出院后，因恢复期机体免疫功能低下，有感染其他病原体风险，建议继续进行14天自我健康状况监测，减少与家人的近距离密切接触，避免外出活动，并在出院后第2周、第4周到医院随访、复诊。

国家卫生健康委组织专家研究起草的《关于做好新型冠状病毒肺炎出院患者跟踪随访工作的通知》则要求，各定点医院为出院患者安排好出院2周～4周后的复诊计划。复诊时重点复查血常规、生化、氧饱和度，必要时复查新冠病毒病原学检测。有肺炎的患者，复查胸部CT影像学检查，了解肺部炎症吸收情况。基层医疗机构要加强对出院患者的健康管理，重点加强对老年人和患有高血压、糖尿病等慢性基础疾病的出院患者的监测。一旦发现发热、咽痛、胸闷等不适症状，指导患者尽快到设有发热门诊的医院就医。