助力疫情防控 妙健康联手清华构建新冠肺炎健康图谱

日前，妙健康联手清华大学参与到由国内最大的开放知识图谱联盟OpenKG组织的新冠肺炎疫情知识图谱开发项目，日前已经取得阶段性成果。

据了解，2月21日，妙健康与清华大学合作的初版“新冠开放知识图谱.健康”，已经正式在OpenKG上线，免费开放给社会各界。知识图谱作为人工智能的底层架构之一，将新冠肺炎健康知识以结构化语义化的方式进行组织，这对于疫情防控与传染性流行病学研究都有重要的辅助意义。

据妙健康相关负责人介绍，对普通公众而言，该新冠肺炎健康知识图谱在科普层面更具有专业性，可以更加形象、直观的正确认识新冠肺炎的发病机制、防控措施、诊断治疗等。而对科研工作者来说，通过它能够获取到较为完善的数据信息，多维度丰富业内公共资源，及时掌握第一手资料信息，互通有无。

妙健康基于新冠知识图谱的底层能力，上线了“在线AI肺炎义诊功能”，很大程度上缓解了部分地区医疗资源短缺的现象。此外，妙健康的肺炎健康智能问答项目正在开发中。