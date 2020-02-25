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湖北对鲜鸡蛋实施收储补贴政策 缓解积压滞销

2020年02月25日09:04 来源：新华网

　　湖北省农业农村厅、省财政厅近日联合发布了关于做好鲜鸡蛋临时收储工作的通知，对鲜鸡蛋实施收储补贴政策，缓解鸡蛋积压滞销局面。

　　记者从湖北省农业农村厅了解到，受新冠肺炎疫情影响，湖北省鲜鸡蛋积压滞销、价格低迷，规模蛋鸡养殖场遭受损失，影响下阶段鸡蛋稳产保供。为缓解鲜鸡蛋积压滞销，保障疫情防控期间农产品稳产保供，维护家禽业稳定发展，湖北省财政筹措资金对鲜鸡蛋实施收储补贴政策。补贴对象为本省收储规模200吨（含）以上的冷藏保鲜企业，包括养殖、生产经营、流通等环节开展收储的企业、第三方收储企业等。补贴范围为本省蛋鸡养殖场（户）积存鲜鸡蛋的收储，具体标准为每收储一吨鲜鸡蛋按250元给予收购运费、电费补贴。补贴时限自2020年2月18日至3月20日。

　　湖北省农业农村厅表示，已要求该省各地农业农村部门加强与养殖场户和企业的沟通联系和信息通报，充分利用门户网站、微信公众号，联合有关媒体，将政策广泛宣传到位。并明确要求收储企业不得借机压级压价、不得白条收购、不得空转套补，否则，取消其资格，追回已取得的补贴，并纳入征信管理。（记者侯文坤）

(责编：许心怡、崔元苑)


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