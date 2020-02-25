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人在方舱，“不服周”

人民网记者 刘阳 丁涛

2020年02月25日08:46 来源：人民网

终于获准进到了武昌方舱医院。

我们抵达医院的时候，南门正停着一辆货运卡车。上前一打听，才知道这一车都是从浙江运来的援助物资。

一旁，司机大哥靠在电线杆上，用手机给家里报平安。

司机大哥姓陈，连续运输战“疫”物资二十多天了，没着过家，夜里在驾驶室里睡。

陈大哥说，货运司机进武汉不难，出了武汉才难。一出武汉，他们就成了携带新冠肺炎病毒的“嫌疑人”。

“不好找地方歇脚，更不敢回家，后来干脆装上货就返程。”陈大哥说。

“不干不行吗？”我这一问，竟好像把他问住了。

愣了一会儿，他看着医院大门的方向，说：“我们不运，里面吃什么、用什么？我也要和病毒死磕到底。”

真是个固执的汉子。

人民网记者进入方舱医院之前合影。货车司机陈大哥协助拍摄

进到方舱，几位患者模样的人在讨论着什么，走近一听，原来是在商量病区的互助管理。

党员老张，也在其中。住进方舱医院后，他主动联合病区其他党员，协助医护人员为患者开展心理疏导。

老张跟我说，医护人员戴的都是胶皮手套，很容易被划破。他们几个党员就主动包揽下力所能及的活儿，“既能帮医护人员分担一点工作，也能减少物资的消耗。”

“虽说我们是患者，但打扫卫生、清理垃圾我们还能干。有一分光，就发一分热！”老张梗着脖子说。我当然知道，他是在跟病毒较劲。

护士长谢菲在给人民网记者崔东消毒。人民网记者刘阳 摄

A区护士长谢菲给我们介绍方舱医院。一路上，我们遇到过吸烟监控管理员、图书管理员、排队维护员以及诸多患者。看到谢菲过来，大家老远就跟她打招呼。

患者的声音大，谢菲回应得更大声。“病毒会传染，好心态也会感染人。”她说，要把积极的心态传递给大家。

湖北人说“不服周”，大概就是不认输的意思。武昌方舱之行匆匆，但陈大哥、老张还有谢菲，都让我切身感受到这种“不服周”的劲儿！疫情面前，我们低落过、忧心过甚至彷徨过，但这股子“不服周”的劲头，让我们看到越来越多的感动、坚毅、和希望。

(责编：李轶群、许晓华)


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