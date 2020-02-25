在线问诊火爆 应建立医疗质量评估机制

疫情防控之下，全国不少地方的定点医院、非定点医院以及互联网医疗服务平台，都开设了线上义诊等通道，将寻找疑似患者和预检分诊的关口前移。面对空前火爆的局面，在线问诊如何做到专业可靠又如何可持续？

呼吸科医生王东升是中国科大附属一院增设线上发热咨询门诊以来，接诊量最大的医生。他将接诊病人分为三大类：一是确实伴有新型冠状病毒感染的肺炎相似的症状，如发烧、咳嗽，或是没有类似症状但怀疑自己感染的，为避免线下就诊出现交叉感染，选择了线上问诊，占比60%；二是看到儿童感染新冠肺炎的新闻后，一些家长出于担心而进行线上咨询，占比20%；三是了解到问诊免费后，进入发热门诊通道咨询其他疾病的病人，占比20%。

“害怕线下就诊造成交叉感染，是很多人选择线上问诊的共同心理。”王东升认为，一些定点医院的医疗资源紧张，线上问诊可以避免大量非感染患者拥挤到定点医院就诊引起的交叉感染，“也能有效缓解非感染患者的心理压力”。

“100个问诊人，大概90多个都是女性。”一家医院呼吸肺病科医生韩文，在医院合作的互联网医疗平台开通了线上问诊服务，她告诉中青报·中青网记者，“可能是因为女性心思更细腻，焦虑情绪更多”。

据了解，丁香医生、好大夫、微医集团等互联网医疗平台以及钉钉、阿里巴巴等企业，也都针对新冠肺炎疫情开设线上义诊，除帮助公众初步判断病情，避免恐慌带来的盲目就医外，还为居家隔离人群提供免费的网上全程医疗照护、保障其他疾病患者在线咨询、治疗通道顺畅。

1月26日下午，南方医科大学南海医院正式启动企业微信在线咨询平台。这家医院三甲办主任黄枫告诉记者，启动后一周接受的正式咨询就达到1552次。2月4日前都是24小时不间断开诊，2月4日后问诊时间改为每天8：30~22：30，“医院在佛山市是基层的三级医院，并不是指定的发热收治医院，接受这么多咨询还是不错的”。

在线问诊平衡医疗资源供给，但问诊顺利开展的前提是可以提供专业的诊断或医疗建议。

张先生前几天有头晕、发热症状，他在百度上搜索找到一家医疗平台，但平台上出现的是一位骨科医生，解答为“如果有发烧、咳嗽、胸闷、吐痰是新冠肺炎的主要症状”，然后询问有无武汉接触史，问诊过程比较简单。

“我询问对方能否转到呼吸科再进一步咨询问诊，对方说她转不了。”张先生想再次确认一些细节帮助诊断，对方回答“自己判断吧，如果近期去过武汉以及有发烧、咳嗽等症状，就十有八九是了”。

韩文表示，一些患者会有恐慌、焦虑情绪，急切地咨询医生是否要去医院检查，如果没有专业的医生在网上对患者进行筛选分流及安抚，而是武断地给出“十有八九是感染”的诊断，反而会让大量的非感染人员涌向医院，增加交叉感染的风险。

“跟病人诊断时，需要把握好度。当有充分依据怀疑某病人很有可能感染新型冠状病毒时，医生会及时记录病人信息、上报医院，并联系病人居住辖区。”韩文坦言，线上问诊病人很难甄别医生的资质，所以只能作基础性诊断参考。

王东升表示，随着国家诊疗方案的升级，他们的确诊依据也随之变化，比如刚开始必须有武汉旅行史、出现症状、肺部CT、检测试剂为阳性4个才可以判断。现在，临床诊断病例也算作依据了，“如果不及时更新细化，线上问诊功能的发挥也有局限性”。

“激励医生做好在线问诊，需要有机制保障。”中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员陈秋霖，在接受中青报·中青网记者采访时表示，在当前疫情下的在线问诊过程中，主要靠医生义务去做这件事情的，质量难以长期保证。

他建议，政府和公益基金可以适当采购在线问诊服务，同时建立对线上问诊质量和效果的评估机制，相关部门负起医疗安全责任，解决在线问诊平台的风险问题。

一些地区针对互联网+医疗服务的新情况也在探索相应政策。2月23日，上海市医保部门推出支持“互联网+”医疗服务试行纳入医保支付的措施。2月12日，宁波市发布通知称，宁波居民在宁波云医院平台上的基层医疗机构进行网上挂号问诊、开具医保目录用药，不仅可以享受药品配送入户服务，诊疗费用还可纳入医保报销。

中青报·中青网见习记者 王姗姗 记者 王聪聪 来源：中国青年报