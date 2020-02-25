科学文明地对待野生动物

对最近肆虐的新型冠状病毒肺炎，科学家们相继在蝙蝠和穿山甲体内发现了相似的病毒，因此推测这种新型冠状病毒很可能来自野生动物。野生动物获得了前所未有的关注，如何正确对待野生动物成为当前全民热议的话题。

其实，野生动物传染给人类的疾病，并不只有这种新型冠状病毒。历史上造成人类死亡数量最多的传染病——鼠疫，就与啮齿类动物及其身上的寄生虫鼠蚤密切相关。野生动物是许多病毒和其它病源微生物的自然宿主，由于它们自身具有抗体，因此可以与病毒和谐共处，并不会导致病情的发生。

野生动物携带的疾病传染给人类，往往需要一个媒介，这个媒介之一就是食用野生动物以及野生动物的处理过程，这已经成为野生动物疾病向人类传播的最重要途径。我们可能已经忘记，2003年我国确诊的首个非典型肺炎病例是名厨师；2019年我国被确诊的多例鼠疫患者，就曾经剥食过野兔或旱獭。从对这次新型冠状病毒肺炎的流行病学分析看，有专家也推测疫情的发生可能与食用野生动物有关。

曾几何时，食用野生动物已经由我们老祖宗果腹度日的无奈之举，变成了一些特权阶层追求的时髦生活方式。据山水自然保护中心最近的调查，32%的人在最近一年内见到过食用野生动物的行为。除了炫耀自己的特权和富有之外，有些人喜欢食用野生动物，是因为相信野生动物会更加美味和大补，能够让自己健康。然而，无数的研究早已证明，野生动物的主要组成成分与其它肉类并无显著差别。另外，我们最近还在野生鸟类体内检测出了较高的重金属和抗生素残留，大量摄入这些残留的物质会影响人体健康。幸好，经历了这次新型冠状病毒肺炎事件，越来越多的公众意识到食用野生动物的风险，并在将来能自身拒绝并劝阻家人或朋友食用野生动物。

疫情当前，因为对野生动物知识缺乏正确了解，许多人相应地对野生动物产生了恐慌心理。对于最早被确认携带新冠状病毒的蝙蝠，已经成为很多人心目中“害虫”之一。一些地方开始消灭小区或家里出现的蝙蝠，有些专家甚至使用了“生态灭杀”这样的极端字眼。自然生态系统犹如一张大网，每一种生物就是这张网上的一个节点，生物之间的联系就像是连结网的线，因此每个物种都有着极其重要的作用。就像蝙蝠，虽然是多种病毒的携带者，但在生态系统中也发挥着不可或缺的作用。蝙蝠是除鼠类之外的第二大哺乳动物类群。全世界估计有1200多种蝙蝠，有的蝙蝠以昆虫为食，据研究，食虫蝙蝠仅对全球玉米虫害控制的贡献每年就高达10亿美元。有的蝙蝠以植物的花和果实为食，但同时也会帮助果树授粉和传播种子。此外，蝙蝠也是重要的仿生学研究对象。因此，对待野生动物需具备科学的眼光和生态学的思维，不能简单地一杀了之。

我们已进入到生态文明阶段，生态文明是以人与自然、人与人、人与社会和谐共生、良性循环、全面发展、持续繁荣为基本宗旨的社会形态。生态文明要求我们遵循人、自然、社会和谐发展这一客观规律。这次疫情充分暴露出一些管理部门和公众缺乏生物多样性的一般知识和生态学的系统思维。在今后相当长的时期内，政府和相关专家需要加强生物多样性保护的宣传，在社会普及野生动物的一般知识。在今后还需要在中小学教材里增加相关的内容，培养未来接班人具备生态文明的基础知识。

我相信新型冠状病毒肺炎不会是最后一个由野生动物引起的恶性传染病，但是只要我们遵循与野生动物和谐共处的自然规律，普及相关的科学的知识，以后其它的传染病一定不会像新型冠状病毒一样在神州大地任意肆虐，人民生活也会安康！

（作者系动物学博士，广西大学副教授）