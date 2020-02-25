疫情防控一定要“较真”

对疫情的重视程度，表现在防控的力度、科学的态度、坚定有力的落实

疫情防控阻击战打响以来，各地区各部门利用新闻发布会向社会各界介绍确诊病例信息、注意事项和防控进展，起到了释疑解惑的效果。不久前，在天津市召开的一场新闻发布会上，有关部门不止于发布天津市某地相继出现的新冠肺炎确诊病例信息，而且追根究底、深入调查，最终理清了传播关系，找出了传染源头。发布会上，有关部门负责人展示分析了一张清晰导图，被网友称之为“就像是在破案”，如此“较真”的态度为当地老百姓战胜疫情增添了信心。

对疫情的重视程度，表现在防控的力度。面对严峻复杂的疫情防控形势，天津市各部门快速有序响应。海河医院投入救治；财政部门紧急拨款；公安部门通知取消大型活动；市卫健委公布各区发热门诊电话、候诊人数，方便群众掌握最重要最及时的信息，同时指定互联网医院开通在线咨询服务，确保有需求人员能尽快得到咨询和诊治。综合分析当前疫情日增数据，天津市疫情防控指挥部决定在海河医院以外，再备三家新冠肺炎救治指定医院。可以说，部署是否及时，防控是否严格，确诊是否迅速，做事是否严谨，关系着人民群众的生命安全和身体健康，也检验着各级党员干部紧要关头的担当作为。

对疫情的重视程度，表现在科学的态度。应对新型冠状病毒，目前尚无特效药，隔离是最好的防护。针对实际状况，为了避免出现聚集性疫情，天津市疫情防控指挥部决定将密切接触者由居家隔离转为集中隔离。集中隔离点采取更严格更科学的隔离措施，可以更好阻断疫情传播。一周时间内，天津市在各区建立133个集中隔离医学观察点；迅速完成18500间房间的建设储备，成为疫情防控体系的重要组成部分。对确诊病例，可以集中到海河医院进行治疗；对疑似病例，在各区发热门诊观察诊治；对密切接触者，全部集中到各区隔离医学观察点。如此一来，各类情形的人员都得到了妥当安置。

对疫情的重视程度，还表现在坚定有力的落实。从启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应以来，天津市提出要以“战时机制”防控疫情。疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持。只有各行业各部门全力配合，把每个环节流程都做细做好，才能打赢这场疫情防控阻击战。针对疫情防控工作中落实不力、不敢担当、作风漂浮、推诿扯皮等情形，天津市严肃问责多名领导干部，努力确保各级党员干部坚决贯彻落实党中央决策部署，坚定有力、毫不懈怠地做好各项工作。

心中有人民，肩上有责任。只有对疫情“较真”，才能确保防控工作不失真、不失准。把各种预案都准备好，把各项工作都做到位，把各级党员干部的积极性、主动性都调动起来，我们就一定能够筑牢抗击疫情的铜墙铁壁，早日战胜疫情。

（作者为本报天津分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 05 版）