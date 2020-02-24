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银保监会：调动基层金融分支机构积极性 支持企业复工复产

2020年02月24日16:38 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电（许晓华）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐在回答记者提问时表示，调动基层金融分支机构的积极性非常重要。

叶燕斐认为，首先，作为金融机构，上级部门要给予分支机构充分地授权，给予分支机构充分地信任。

其次，合理考核。在疫情防控下，打赢疫情的总体战、阻击战、人民战，支持企业复工复产、支持小微企业权重的指标可能要提的更高一些，适当降低一些风险方面的考量。

第三，要给基层机构配足资源，包括人力资源、财务资源、科技资源。

第四，要尽职免责。企业的贷款目前把握三个原则：一是企业是不是诚实守信的企业；二是企业生产经营活动是不是有市场、有订单的；三是银行贷款是不是真正用于生产经营活动，而不是违规流向房地产、违规流向资本市场。只要把握这些方向，大原则把握住了，能免去的责任尽可能给基层网点免去。

第五，要适当提高不良的容忍度。

第六，即使发生了不良贷款，现在银行的拨备很充足，资本也很充足，所以可以鼓励金融机构自主核销一部分，这样也会把不良降下来。

最后，叶燕斐表示，调动基层分支银行的积极性，才能更好地支持企业复工复产。 

(责编：李栋、孙博洋)


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