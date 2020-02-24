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央行：债券市场流动性比较充裕 疫情影响总体可控

2020年02月24日16:20 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月24日电（许晓华）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，中国人民银行金融市场司副司长彭立峰在回答记者提问时表示，新冠肺炎疫情发生以来，短期内对我国经济产生了一些影响，对部分行业企业的收入和盈利能力也会产生负面影响，可能会影响相关企业已发行债券的履约情况，但经过评估后认为，疫情对市场影响总体可控。他认为，主要有三方面原因。

第一，受疫情影响的企业比如餐饮旅游企业的债券规模在全市场融资规模比重不高，目前大概占1%左右，不会推高整个债券市场的违约风险。

第二，疫情发生以来，人民银行加强逆周期调节，超预期投放流动性，债券市场流动性比较充裕，债券融资成本下降。另外，对于受到影响的金融机构和企业的发债设立了“绿色通道”，发行效率的提高也有利于缓解企业再融资压力。

第三，从全市场来看，尽管今年公司信用类债券到期兑付规模仍然比较大，但是它的增速和去年相比是比较低的，特别是民营企业到期兑付的规模明显下降，期债券违约的风险总体上有所缓解。

(责编：李栋、孙博洋)


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