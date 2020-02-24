银保监会：基层银行要灵活使用贷款延期政策

人民网北京2月24日电（王国菁）24日，国务院联防联控机制就为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务有关情况举行发布会。会上，中国银保监会政策研究局一级巡视员叶燕斐表示，基层银行要灵活使用政策，只要企业符合市场需求且基本面没有问题，但又确实受到疫情影响，基层银行可根据实际情况给予贷款延期。

“在疫情期间，城商行、农商行和股份制银行对待到期客户贷款，灵活采取先还利息，暂不还本金或适当延长贷款期限的做法值得肯定。这一做法对上述金融机构来说风险是可控的。”叶燕斐称，我们国家经济基本面长期向好的趋势不会变，企业基本面也比较好，在困难时期提供支持，既帮助企业、银行，也帮助国家。

叶燕斐强调，目前银行金融机构的资本比较充足，拨备覆盖率也很高，所以完全有充裕的能力来化解这一风险，出现一些不良也能化解掉。他表示，对于企业的风险要辩证地看，绝大多数企业受疫情影响，这是暂时的困难，只要基本面良好，具有一定发展潜力，现在帮助企业就是帮助银行自己，所以帮助企业要趁早，能早贷尽可能早贷，这样才能帮助好企业。

叶燕斐介绍称，国有银行可能决策链条较长，反应不过来，部分基层银行实施细则不到位。叶燕斐建议基层银行要解除顾虑，对受疫情影响的企业或个人，可调整还款期限及还款方式，根据大监管方向组织实施具体政策，自己实施自己的具体细则，不需要等待监管部门的实施细则。