硬核战“疫”！碧水源为武汉方舱医院提供水处理支持

2月17日，北京市海淀区环保企业碧水源接到紧急任务，要求为正在抢建的武汉军山方舱医院提供智能集装箱污水处理一体化设备（CWT）膜技术装备，保障医疗污水的高标准安全处理。2月18日，碧水源将CWT膜技术装备交付武汉军山方舱医院，从接到通知到完成任务仅用不到24小时。碧水源武汉子公司一线业务骨干立即投入奋战，于18日凌晨将装备安装到位，并完成了现场调试。

考虑到方舱医院污水中可能含有细菌、病毒的特点，碧水源采用了“预消毒+化粪池预处理+一体化处理设备+紫外/次氯酸钠复合消毒”的处理路线。

为有效应对疫情，碧水源第一时间成立了疫情防控小组，制定了疫情防控应急预案和消毒工作方案，全力保障其承担的全国200多个污水处理、供水、固废等市政基础设施项目的稳定运行，涉及100多个城市。

湖北省是疫情防控重点地区。碧水源在湖北共有12个项目公司运营或试运营，位于十堰、丹江、黄冈等地，分布区域广，既有城镇污水厂，也有乡镇污水厂。病毒蔓延，各项目临危不乱，启动应急响应，统一部署，坚持24小时不间断运行，严保出水达标。

针对新冠肺炎定点救治医院饮水需求，碧水源还向湖北省黄冈市“小汤山医院”——大别山区域医疗中心等4家新冠肺炎定点救治医院，捐赠价值近百万元的纳滤净水设备，可保障5000名医护人员及患者的饮水安全健康。

同时，碧水源控股子公司德青源集团也调动全国资源，向战“疫”一线捐赠鲜鸡蛋。集团下属的全国各金鸡农场纷纷响应号召，数十万枚鲜鸡蛋输送到战“疫”一线。

碧水源参股公司中兴仪器，紧急为黄冈市提供水质应急监测车。此次开赴现场的水质应急监测车除搭载常规污染物监测设备外，还有针对性地增加了余氯和生物毒性等疫情防控特征指标，负责疫情防控期间的医疗废水/饮用水水源及地表水等水质应急监测工作，为疫情现场提供“真、准、全”的监测数据。