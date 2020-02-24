争分夺秒 神飞云智能影像平台驰援疫情防控

自新冠肺炎疫情爆发以来，神州医疗第一时间做出了“全力奉献、科技亮剑”的企业总动员。

今年1月25日，武汉市防疫指挥部做出建造雷神山医院的决定，神州数码医疗科技股份有限公司（以下简称神州医疗）以“用大数据及人工智能为医疗与健康创新服务”为使命，当即决定在最短时间内为前线的医院及临床医生免费配备先进高效的影像数据处理技术及应用软件，并迅速完成捐赠动议、调集技术骨干、硬件调配、软件调试、安装到位的全流程工作。

本次捐赠包含神飞云智能影像平台、数坤科技新冠肺炎NCP人工智能辅助诊断系统、医用影像诊断专用显示器。

在飞利浦中国、数坤（北京）网络科技有限公司等的鼎力支持下，神州医疗在雷神山搭建起影像大数据和远程诊断技术平台。我们将和医务人员一同守护在那里，为患者倾情服务，直到疫情的完全解除。

捐赠现场

神飞云等技术平台将发挥资源整合、技术赋能的独特优势，实现远程诊断、多点调用、大数据分析、人工智能辅助诊断等功能，帮助医生迅速、精准地完成包括从肺部病变识别到肺部病变标识的多科室、多疾病分析，提高影像筛查及诊断工作效率。

整合数坤科技的新冠肺炎NCP人工智能辅助诊断系统，可同时极速处理多个病例，在2-3秒之内完成涵盖300多帧CT片的定量分析，有效节省已经超负荷工作医生的时间，为提供随访前后病变、准确对比病灶变化，提供可视化的评估参考。

2月21日，本次捐赠的全部设备系统完成部署和调试。飞利浦极光CT扫描的患者影像数据上传至神飞云云端，自动针对肺部CT病例检出NCP疑似并做相关标记，输出相关辅助诊断信息和报告，提升阅片医生的工作效率和诊断准确率，减少漏诊和误诊。