国家卫生健康委：2月23日0—24时新增确诊病例409例 累计治愈出院24734例

人民网北京2月24日电（董童）国家卫生健康委于24日在官网发布的《截至2月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，新增死亡病例150例（湖北149例，海南1例），新增疑似病例620例。当日新增治愈出院病例1846例，解除医学观察的密切接触者16758人，重症病例减少1053例。

情况显示，截至2月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例49824例（其中重症病例9915例），累计治愈出院病例24734例，累计死亡病例2592例，累计报告确诊病例77150例（湖北省订正重复报告病例195例），现有疑似病例3434例。累计追踪到密切接触者635531人，尚在医学观察的密切接触者97481人。

湖北新增确诊病例398例（武汉348例），新增治愈出院病例1439例（武汉772例），新增死亡病例149例（武汉131例），现有确诊病例45054例（武汉35674例），其中重症病例9430例（武汉8329例）。累计治愈出院病例16738例（武汉8946例），累计死亡病例2495例（武汉1987例），累计确诊病例64287例（武汉46607例，订正重复报告病例195例）。新增疑似病例450例（武汉318例），现有疑似病例2770例（武汉1877例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例112例：香港特别行政区74例（出院12例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院6例），台湾地区28例(出院5例，死亡1例)。