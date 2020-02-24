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“一个口罩、一袋蔬菜、一盒药，都是心理支持” 专家支招疫后心理干预

2020年02月24日09:17 来源：新华网

　　新冠肺炎疫情发生以来，不少公众出现紧张、焦虑、沮丧、抑郁、恐慌、愤怒等情绪反应。“公众在疫情期间产生上述情绪甚至有过分防范之举，都是正常心理反应，也是心理创伤的表现。”国家卫健委医疗专家组成员、北京大学第六医院教授、心理卫生学家马弘说，“我们要学会接纳这些情绪反应，并积极寻求心理支持。”

　　马弘介绍，自2020年2月1日以来，全国开通免费心理援助热线448条，为一线医务人员开设11条心理援助专线和7个心理网络平台，24小时接听一线医务人员咨询。

　　北京师范大学心理学部防疫心理支持网络提供的一份辅导记录显示，因为疫情出现焦虑、沮丧、恐慌、抑郁等情绪反应，以及胸闷、睡不着等问题，是常见的几大心理健康问题。怀疑自己患有新冠肺炎的比例排在咨询问题前5位。武汉市精神卫生中心一条开通24年的热线，近日有九成以上咨询与疫情相关，健康人群超过心理精神病患成为来电者的主体。

　　马弘提出，应对突发公共卫生事件与应对日常心理咨询不同，一方面需要靠前服务，主动提供心理支持；另一方面，不仅需要专业的心理咨询机构，更取决于决策者的表现、社会各方面的互助。

　　“在决策者方面，每个政策的出台都要尽量人性化。一个暖心的政策，往往胜过心理热线接听者耐心劝说几百句。”马弘举例说，“提供一个口罩、购买一袋蔬菜、一盒及时送到的药，都是心理支持。我们每个人都可以成为灾后社会心理支持服务的提供者。”

　　针对居家隔离者，马弘建议每天睡前1小时“戒断手机”，以缓解过度关注新闻造成“信息过载”的困扰。“公众可重新培养音乐、书法、烹饪、阅读、运动等业余爱好，利用好与家人增进沟通和交流的机会。如出现孤立无援等情绪，可与亲人朋友、同行业者加强线上联系。当出现恐惧、紧张等情绪难以承受时，可拨打心理热线或前往心理咨询机构寻找援助。”

　　此外，马弘提出对一些特殊人群加强心理支援。“社区工作人员、一线公务员等由于疫情防控工作量陡增，身心疲劳，精神高度紧张。”她认为，这些叠加因素易产生“累积职业应激”从而引发身心疾病。

　　作为抗击新冠肺炎疫情的“第二条战线”，马弘建议将心理支持体系与公共卫生管理体系协调起来，加强疫后心理危机干预的专项研究。同时做好疫后分级心理干预，针对家庭、社区、社会等不同层面开展至少1年的精神卫生保健服务。（记者赵琬微、张漫子）

(责编：许心怡、崔元苑)


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