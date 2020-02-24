重庆2月外卖订单下降超六成 下架“野味”等禁止菜单583个

记者23日从重庆市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会获悉，自2月1日以来，重庆全市网络餐饮服务平台配送外卖近200万单，较去年同期下降超过60%。为确保食品安全和疫情防控，网络餐饮服务平台共下架涉及“活禽”“野生”“野味”等明令禁止经营品种的问题菜单583个。

重庆市市场监督管理局党组成员、副局长李林介绍，该局要求所有餐饮服务提供者落实进货查验和索证索票制度；严禁圈养、宰杀活禽动物，严禁加工制作“活禽”“野生”“野味”等菜品。每日对餐饮加工场所、就餐场所和厅堂入口等场所进行消毒，加强经营场所病媒生物防控；坚持每日对从业人员健康状况进行晨检并佩戴口罩。疫情防控期间，餐饮服务提供者应建立专门台账，如实记录从业人员每天健康状况、售出食品流向等涉及疫情防控的关键信息。

对于网络餐饮服务平台，重庆市市场监督管理局要求，凡配送人员都必须按要求通过健康体检并持有有效健康证明，平台要坚持每日对配送人员健康状况进行晨检。在疫情防控期间，所有配送人员应当佩戴口罩，并落实疫情防控所必需的个人清洁卫生措施。网络餐饮服务平台要如实记录网络订餐的订单信息，包括食品名称、下单时间、送餐人员、送达时间、收货地址及送达方式等，信息保存时间不得少于6个月。

据初步统计，自2月1日以来，重庆全市网络餐饮服务平台配送外卖近200万单，较去年同期下降超过60%。重庆全市共查出餐饮环节违法案件23件。其中，经营污秽不洁食品1件，过期食品1件，网络食品3件，其余18件均为抽检不合格案件。

李林表示，总体来看，疫情防控期间，重庆网络餐饮食品安全平稳可控。下一步，当地将继续加强规范网络餐饮服务平台和入网餐饮单位经营行为；重点加强各类开发区、工业园区、保税区等上规模生产、经营、物流企业食堂或供餐单位的安全监管；重点加强学校食堂、养老机构食堂、机关食堂和建筑工地食堂的安全监管；重点加强芋儿鸡、泉水鸡、辣子鸡等特色餐饮的安全监管，确保人民群众舌尖上的安全。（记者 刘相琳）