市场监管局：督促订餐、导航服务商清理“野味”菜品餐馆信息
人民网北京2月27日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，针对一些电商平台有不法商家将野生动物名称改成“暗语”进行交易的问题，市场监管总局网络交易监督管理司司长梁艾福表示，对于野生动物交易监管的要求，无论是线上还是线下都是完全一致的。
梁艾福表示，疫情发生以后，市场监管部门加大了网络监管力度。各地及时采取措施，要求电商平台下架或者屏蔽、删除相关交易信息。
“据统计，全国主要电商平台共筛查下架或屏蔽、删除野生动物交易信息75万多条，关停网店或者账号1.7万个。”梁艾福说。“同时，市场监管总局还通过全国网络交易监测平台，发现电商平台野生动物交易信息3.3万条，及时督促电商平台进行了整改。”
梁艾福表示，不管是“暗语”还是传统名称，都会进入监测及敏感、关键词库。目前，全国市场监管部门共督促电商平台下架、删除或者屏蔽野生动物交易信息14万条。除了实物商品交易的电商平台外，市场监管部门还督促网络订餐平台删除和屏蔽”野味”菜品的订餐信息，指导地图软件服务商清理删除”野味”餐馆的推介和定位信息。（实习生武雯婧）
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