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武汉疫情防控招募专项志愿者报名人数破万——

“推开门，就见到志愿者的微笑”

人民网记者  张武军摄影报道

2020年02月24日08:32 来源：人民网－人民日报

52岁的李赵君在认真填写报名表。

2月23日中午12点，武汉武昌区南湖街华锦社区服务站门前排起了几十米的长队。“大家排好队，每隔1.5米站一个人！”华锦社区党委书记周林拿着一摞表格从社区服务站走了出来，指挥早已等待多时的居民们有序排队，“填写报名表务必要保证信息准确。”

这是武汉市专项志愿者招募报名的第一天。根据中宣部、中央文明办在武汉市开展疫情防控“志愿服务关爱行动”的相关要求，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部23日发出通告，在全市范围内专项招募志愿者。“此次志愿者的招募，主要是为居民提供蔬菜、粮油、药品等物资的代购代送服务。”武汉市委宣传部一级调研员陈强胜表示。据了解，除了现场报名外，武汉市民还可以通过“学习强国”客户端或“文明武汉”微信公众号的有关平台与栏目线上报名加入志愿者。

“他们的加入，真是太及时了。”周林一边整理着志愿者报名表，一边兴奋地说。对于这个超过12000人的社区而言，志愿者的补充势在必行。“新的志愿力量汇入，让一些担心生活得不到保障的居民也踏实了不少。”

52岁的李赵君是武汉城市职业学院的一名教师，他也来报名做志愿者。“社区干部的工作量太大了。我心里一直在想着有机会一定要帮助他们。”志愿者朱文艺已在社区一线奋战超过25天。“我希望每一位需要帮助的人，推开门，就能看到志愿者的微笑。”他说。

记者从武汉市委获悉：截至23日17时，武汉全市专项志愿者报名人数突破1万人。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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