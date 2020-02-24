我们出院啦
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80多岁的杨水荣入院时生命垂危，医护人员倾力救治，今天终于康复。出院时，她第一次见到护士长徐灿脱掉厚重防护装备的真面容，激动不已。
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11名新冠肺炎重症患者治愈出院。
人民网武汉2月23日电 （记者吴君）2月23日，在华中科技大学附属同济医院中法新城院区，由中南大学湘雅二医院支援湖北抗击疫情国家医疗队收治的首批11名新冠肺炎重症患者治愈出院，其中年龄最大的82岁，年龄最小的38岁。
2月9日晚，湖南湘雅二医院第三批援鄂国家医疗队抵达武汉同济医院中法新城院区，开始收治第一位病人，并在之后整建制接管了该病区50张床位。目前，湘雅二医院援鄂医疗队负责的病区保持了零重症患者死亡、零医护人员感染纪录。湘雅二医院第三批援鄂国家医疗队由130人组成，分成4个医疗组，医疗团队中有感染科、心内科、心外科、ICU、中医药等各方面经验丰富的专家。
本报记者 李 舸摄
《 人民日报 》（ 2020年02月24日 04 版）
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