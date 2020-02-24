热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我们出院啦

2020年02月24日08:32 来源：人民网－人民日报

80多岁的杨水荣入院时生命垂危，医护人员倾力救治，今天终于康复。出院时，她第一次见到护士长徐灿脱掉厚重防护装备的真面容，激动不已。

11名新冠肺炎重症患者治愈出院。

人民网武汉2月23日电  （记者吴君）2月23日，在华中科技大学附属同济医院中法新城院区，由中南大学湘雅二医院支援湖北抗击疫情国家医疗队收治的首批11名新冠肺炎重症患者治愈出院，其中年龄最大的82岁，年龄最小的38岁。

2月9日晚，湖南湘雅二医院第三批援鄂国家医疗队抵达武汉同济医院中法新城院区，开始收治第一位病人，并在之后整建制接管了该病区50张床位。目前，湘雅二医院援鄂医疗队负责的病区保持了零重症患者死亡、零医护人员感染纪录。湘雅二医院第三批援鄂国家医疗队由130人组成，分成4个医疗组，医疗团队中有感染科、心内科、心外科、ICU、中医药等各方面经验丰富的专家。

本报记者  李  舸摄

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn