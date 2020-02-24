全国生态环境质量未受疫情影响

人民网北京2月23日电 （记者寇江泽）记者近日从生态环境部获悉：新冠肺炎疫情发生以来，全国城市环境空气、地表水、饮用水水源地环境质量保持稳定，生态环境质量未受疫情影响。

337个地级及以上城市空气自动监测结果表明，2月1日至19日，337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.1%，比去年同期上升9.3个百分点。

2月1日至19日，全国地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例为87.3%，Ⅳ类和Ⅴ类断面比例为10.8%，劣Ⅴ类断面比例为1.9%，与去年同期相比基本保持稳定。

累计对6900余个饮用水水源地开展的监测结果表明，今年2月1日至19日，未发现疫情影响饮用水水源地水质的情况。其中，对994个饮用水水源地开展了余氯监测，7个饮用水水源地余氯有检出，浓度低于自来水厂出水标准，其他饮用水水源地余氯均未检出。湖北省饮用水水源地水质全部达标。饮用水水源地水质总体未受疫情影响。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 15 版）