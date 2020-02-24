“不见面审批”不只有利疫情防控

新冠肺炎疫情当前，“不见面审批”成为一些地方政务服务的优先选项。日前，北京市公安局利用“网上北京市公安局”、北京公安出入境微信号、北京交管“12123”APP等网上办事平台，推行“不见面审批”政务改革，方便市民办事。此前，朝阳、丰台等区也推出“不见面审批”举措，努力维持公共服务高效运转。

“不见面审批”也可称为“云审批”“无接触审批”，是指运用现代信息技术，引入现代物流服务，通过网络办理审批事项，实现申请人和审批人不见面即可办结的审批模式。这一从“面对面”到“键对键”的“云审批”，既可显著提高办事效率，也可在防控疫情的特殊时期，降低防控成本和风险。

此次疫情发生之前，网上办事的“云审批”已在多地开展，初步取得了良好效果。比如，人们可以通过APP购买实名认证的电话卡；可以通过APP缴纳交通违章罚款、申请车辆牌照等。经过之前的运行以及对办理系统和办事流程的不断完善，一些“云审批”已经能够满足民众的正常需求。

以网上换领机动车号牌为例，申请人注册账号且绑定手机号码，通过实名验证后，拍照上传购车发票等手续，进入选号系统挑选号码，此后通过快递接收号牌并自行安装。与现场办理需要申请人往返车管所多次相比较，“云审批”模式中，仅需接触快递员一次即可。显而易见，该模式极大地节省了办事民众的金钱和时间成本。

在疫情形势依然严峻的大背景下，“不聚集”“少外出”已经成为人们的共识，遵守该规则就是为防控疫情做贡献。“云审批”则最大限度地减少了申请者外出和聚集，进而避免审批事项办理过程中因聚集而带来的感染风险。值得注意的是，在严格防疫和有序复工都要抓的重要时期，“云审批”的重要性更加凸显。一方面，企业复工产生审批需求，另一方面，市场监管要求审批工作不能停滞。

可以说，“云审批”的推行，既提高了办事效率，又发挥了助力疫情防控的作用，让政务服务、城市运行和市民生活不因疫情而停摆。从这个意义上说，此次抗击疫情也成为一次对“云审批”系统及运行效果的压力测试，即便抛开疫情防控这一特殊时期，“云审批”也可成为部分政务服务和公共服务的办理渠道。

“不见面审批”不只是有利于疫情防控，相关部门也认识到了信息化建设的重要意义，接下来会进一步加快建设步伐。在具体运行过程中不断修复系统，补足漏洞，提高运行效率，优化办事流程，给社会治理提供更多技术支撑，实现信息多跑路，公众少跑腿，让人们切实享受到技术进步带来的红利。