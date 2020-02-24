新冠肺炎疑似患者 需自我调适摆脱心魔

近日，网络上传言“某医院有确诊病人出逃”，引起广泛关注。随后，此传言被证实为谣言。

虚惊一场的背后，反映了人们对新冠肺炎确诊患者和疑似患者心理压力的关注。

必须承认，新冠肺炎疑似患者在等待确诊的日子里，不仅要承受着身体的不适，还要承受心理上不确定感和恐惧感所带来的巨大压力。那么，疑似患者心理压力的表现有哪些？他们应该如何进行心理调适呢？

为此，科技日报记者采访了解放军总医院第五医学中心心理专家崔展宇。

记者：大疫之下，我们每个人都会感觉到前所未有的心理压力，特别是那些新冠肺炎疑似患者。那么，疑似患者的心理压力会有哪些表现？

崔展宇：新冠肺炎疑似患者可能会产生很大心理压力,甚至会出现一系列的身心表现，主要包括认知、情绪、生理、行为四方面。

认知方面看，不确定感是疑似患者最大的心理特征，怀疑自己是否已经被感染、能不能康复。灾难化的想法也会不由自主地闯入脑海，变得偏执和绝对化；容易将其他人的正常行为看作是针对自己，变得多疑、敏感，容易较真，甚至产生羞耻感；注意力不集中，反复回忆自己过去的一些细节；也会过度地自责，认为是自己的错误行为，才导致了自己的生病和被隔离。

情绪方面看，强烈的不确定感会让患者感受到巨大的焦虑和恐惧，对生命安全的忧虑，对死亡的恐惧，对健康、家庭、财产和工作的过分担忧；对突如其来被隔离、人身自由受限制，感到慌张、不知所措；对可能被感染、已经被隔离的愤怒、抱怨、沮丧、孤独和被抛弃。

生理方面看，焦虑和恐惧容易让人将注意力更多地放在自己的躯体感受上，激活人体的交感神经系统，使身体原有疾病的症状加重，甚至出现心慌、胸闷气短、体温升高、便秘、尿频、失眠等症状。

行为方面看，对身体感受的过分关注，如每天多次测量体温；即使检验结果为阴性，仍旧担心或坚信自己已感染，反复要求医学检查；拒绝检查和治疗，不愿意配合医生的工作；对家人、医务工作者过分苛责；或是过分依赖家人、医生；容易发脾气、出现冲动行为，表现为谩骂、攻击他人。

记者：当新冠肺炎疑似患者出现哪些心理问题时，必须要主动寻求精神心理科的专业帮助呢？

崔展宇：在疑似病情的影响下，患者可能出现比较明显的心理问题。比如，疑病。疑似患者在核酸检测和肺CT检测结果均正常的情况下，仍然因为存在与新冠肺炎相似的症状，担心自己感染了新型冠状病毒，要求反复就医检查，尽管医学检查显示阴性，且医生做出合理解释，均不能打消其顾虑。

急性焦虑发作。疑似患者可能突然发作紧张、胸闷、心慌、窒息感、濒死感和失控感，突如其来、不可预测，持续时间相对较短，一般为几分钟到半小时。

广泛性焦虑。以持续存在的、缺乏明确对象和具体内容的紧张不安和担心，常伴有自主神经功能兴奋（如心跳加速、出汗等）和过分警觉，担心各种事情会出现糟糕的结果，担心自己已经错过最佳治疗时机、担心自己即使治愈后也会出现后遗症，整日惶恐不安。

当这些症状严重时，建议主动寻求精神心理科的专业帮助。

记者：被确定为新冠肺炎疑似患者，无疑会对心理和生理造成很大冲击。那么，如果自己疑似感染新冠肺炎该怎么办呢？

崔展宇：越是这个时候，我们越应该积极行动起来，戴口罩、勤洗手、少聚集，做好防护，就近求医；遵从医嘱，配合检查、隔离，并尽量保持正常的饮食和睡眠，适当地运动和娱乐。

保持理性思维。虽然适当焦虑可以提高人的警觉，但是解决问题需要的是理性思维。收集权威机构发布的资料，了解疾病的有关信息，有助于提高对疾病的掌控感，保持心理稳定。但同时，对网络信息的关注，自己要设置一个适当的频率，与网络信息保持一定的距离。

在此基础上，要学会情绪调节、自我解压。可以通过倾诉、哭泣、运动、听音乐等合理渠道表达宣泄，给自己一些积极、正面的心理暗示。我们的焦虑、恐惧等情绪，很多时候是由那些不由自主闯入的灾难思维引起的，比如“我被传染了，会不会死？我的家人怎么办？”这时候，可以问问自己，这样的想法符合现实吗？支持和反对这些想法的证据是什么？除了能想到的灾难化结果外，还有其他可能和解释吗？而调整不合理的想法和信念，也会改善情绪。

保持友善互助的社会支持系统也很重要。充分利用人际资源，通过微信、电话、视频等方式与外界保持交流，谈谈自己的感受，获得外界的心理支持与鼓励，保持放松状态。

不过，当自我调节无法改善负面情绪，并影响到睡眠和饮食时，建议寻求精神科医生、心理治疗师等专业人士的帮助。（罗国金 洪建国 本报记者 张 强）