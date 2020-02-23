国家发改委：煤电油气供应充足 保障疫情防控和复工复产

人民网北京2月23日电 （董童）在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，国家发改委运行局二级巡视员唐社民介绍，当前全国煤电油气供应总体充足。全国大部分煤炭、炼油企业已经基本复工复产，电力、油气开采企业都保持连续生产作业，铁路运输企业优先运输煤炭等重点物资，煤电油气供应总体充足。

“到2月20日，全国统调电厂存煤可用27天，秦皇岛港存煤535万吨，都处于较高水平。2月上中旬，全国日均发用电量143亿千瓦时，最大负荷约6.9亿千瓦，发电装机充足，电煤供应稳定，完全能够保障疫情防控和复工复产需要。”唐社民表示，成品油供应总体平稳有序，库存处于高位。2月21日库存超过2110万吨，日均天然气用量比春节前下降25%左右，总体上也较为宽松。天然气主要供应企业LNG罐存处在高位，储气库可动用储气充足。

对于下一步工作安排，唐社民表示，随着各地有序复工复产，煤电油气需求将逐步回升。国家发展改革委将继续密切关注煤电油气供需形势的变化，加强产运需衔接，优化运行调节，及时解决出现的困难和问题。