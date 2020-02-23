北京：疫情防控期间理发店应建立顾客预约制度

农历二月初二即将到来，中国很多地区在这一天有理发的习俗。在22日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，理发店应该采取相关防控措施，比如理发店应建立顾客预约制度，工作人员在为顾客提供服务过程中应全程佩戴口罩等。

庞星火说，理发店一般规模比较小、数量多、分布广、人员流动较大，针对理发店这个特殊行业，北京市疾病预防控制中心制定了疫情防控的工作指引。

据介绍，该指引要求理发店应该保持室内空气流通。营业前首先打开门窗，采用自然通风。有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。

同时，理发店应建立员工每日健康监测制度，进行体温监测登记。店内每个美发座位服务面积不宜小于2.5平方米，座椅间距不宜小于1.5米。在洗手处要为顾客提供洗手液，并保证水龙头等设施正常使用。洗手间应保持清洁和干爽。对接触较多的公用物品和部位进行预防性消毒。

庞星火表示，疫情防控期间应建立顾客预约制度，顾客到店当天应提前电话了解顾客健康状况，如有发热、干咳等症状的顾客应提示其更改预约时间。未预约临时到店的顾客，应登记姓名、联系电话，告知大致的等候时间。做好顾客的解释工作，取得顾客的理解及配合。合理安排顾客到店时间，避免人员聚集。