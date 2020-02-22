蒙牛营养研究院：新型冠状病毒肺炎患者能吃奶和奶制品吗？

奶和奶制品种类很多，包括液态奶、发酵奶、奶粉、奶酪等，对人体健康营养具有十分重要的作用。牛奶被人们称作完全营养食物，所含营养成分几乎能全部消化吸收。日前，全国卫生产业企业管理协会食品与营养健康产业分会联合蒙牛集团等会员单位发出的《天天饮奶 健康中国人》倡议中，就建议国民多增加酸奶等发酵乳制品的摄入。近些天来，蒙牛联合众多营养科学专家为大众奉上更多科普知识。21日，复旦大学附属华东医院临床营养中心营养科主任、主任医师、教授孙建琴，就从科普角度为大众讲解了新冠患者摄取牛奶的相关知识。

以下为央广网刊登的专家全文：

奶和奶制品种类很多，包括液态奶、发酵奶、奶粉、奶酪等，对人体健康营养具有十分重要的作用。牛奶被人们称作完全营养食物，所含营养成分几乎能全部消化吸收。牛奶中蛋白质含量平均为3.0%，消化率高达90%以上，其必需氨基酸比例也符合人体需要，所以，牛奶是优质蛋白质的重要来源。牛奶脂肪含量约为3%～4%，并以微脂肪球的形式存在，有利于消化吸收。碳水化合物主要为乳糖，有调节胃酸、促进胃肠蠕动和促进消化液分泌的作用，并能促进钙、铁、锌等矿物质的吸收，助长肠道乳酸杆菌繁殖，抑制腐败菌的生长。

牛奶中富含钙、磷、维生素A、维生素B12等营养素，且容易被人体吸收。奶和奶制品是各年龄段人群的营养健康食品，世界各国膳食指南均推荐食用奶和奶制品。

当下新型冠状病毒肺炎在我国流行肆虐，科学合理的营养膳食能有效改善营养状况、增强抵抗力，有助于新型冠状病毒肺炎感染的防控与救治。国家卫生健康委发布的“新型冠状病毒感染肺炎防治营养膳食指导”，明确提出，无论是对一般人群还是新型冠状病毒的肺炎患者都要“吃各种各样的奶制品，特别是酸奶，奶制品的食用量应相当于每天液态奶300克”。对于老年人和体弱康复期的人群，建议增加喝奶量，每天相当于鲜奶300-400毫升。

奶和奶类食品营养价值高，食用方便，有利于满足身体对优质蛋白质和其它微量营养素的需求，增强免疫力，抗病毒抗感染。在新冠病毒侵袭之时，为自己的身体建立一道“屏障”。因此要把奶和奶类食品作为平衡膳食的重要组成部分，保证天天喝奶，终身不断奶。

新型冠状病毒的肺炎患者如何喝奶？首先，不要喝生奶，生奶不仅难于消化，而且牛奶在挤取、装桶、运输过程中很容易被病原菌污染。这对于免疫力低下的患者来说，这无疑雪上加霜。其次，不要空腹喝奶。空腹时，胃液浓度过高，此时喝奶，奶中的蛋白质就会在胃中凝结成块，会影响蛋白质的消化与吸收，还会造成胃部不适。喝奶时可以同时吃面包、馒头等淀粉类食物，以促进牛奶的消化和吸收 。

鲜奶不宜长时间高温蒸煮，牛奶中的蛋白质受高温作用，会由溶胶状态转变成凝胶状态，导致沉淀物出现，营养价值降低。牛奶消毒的温度要求并不高，通常70℃时用3分钟，60℃时用6分钟即可。市售的预包装液态奶可以直接喝，冬天可以适当加温至50℃左右后饮用。乳糖不耐受的患者应尽量避免空腹饮奶，可以少量、多次喝奶，在进餐时喝奶，也可以选用酸奶、奶酪、加乳糖酶的奶制品。因病毒感染或药物治疗出现恶心、腹胀、腹泻等明显消化道症状的患者，要暂时避免食用奶类食品，以免加重症状，待病情改善后应该恢复吃奶和奶制品，以利于增加营养加快康复。（孙建琴 复旦大学附属华东医院临床营养中心营养科主任 主任医师 教授）