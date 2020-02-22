抗击疫情“心健康-溶会贯通”山西专场线上启动

新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。合并心脑血管疾病等基础性疾病的患者，一旦合并感染新冠病毒，死亡率明显增加。在疫情背景下，STEMI患者的救治原则是什么？STEMI患者溶栓治疗要点与常见问题答疑？心血管医生又该如何防护？

为积极响应国家是防控方案，2020年“心健康公益行动”计划以网络在线的形式“走进”全国各地，继“溶·会贯通”系列讲座湖北、四川、河南等6场线上专场会议顺利举办后，“溶·会贯通”系列讲座将于2月22日15:00—17:10进行全国基层巡讲的山西专场。

山西省医学会副会长柴志凯、山西医科大学第二医院心内科主任杨志明、山西省人民医院心内科二病区主任张虹、山西省汾阳医院党委书记郭任维、武汉亚洲心血管病医院急诊科副主任张勇、同煤集团总医院心血管内科主任医师刘利平等各位专家将针对新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则、溶栓治疗的常见问题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。广大心血管防治领域的工作者可以通过网络平台收看本场活动内容。