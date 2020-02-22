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科技助力疫情防控 平安智慧医疗火线支援全国多家医院新冠肺炎CT阅片

2020年02月22日11:28 来源：人民网-人民健康网

日前，平安智慧城市智慧医疗新冠肺炎智能阅片系统，已落地应用于包括湖北省在内的全国多家医疗机构。据了解，自该系统上线起，合作医疗机构的影像科医生使用平安智慧医疗新冠肺炎智能阅片系统为病人进行智能阅片，短时间内即可出具智能分析结果。

平安智慧城市联席总经理兼首席战略官高孟轩介绍，平安智慧医疗新冠肺炎智能阅片系统一方面可提升一线放射科医生的效率，对同一患者不同次扫描图像进行对比分析，可以让影像科医生在阅片过程中掌握更多病灶信息，辅助医生对患者的病情发展趋势、治疗效果、转归情况等进行智能评估，帮助医生快速、有效的完成对新冠肺炎患者的检出、评估和分诊，出具更权威精准的CT诊断报告；另一方面，面对CT阅片量猛增、疫区一线放射科医生短缺的情况，平安智慧医疗新冠肺炎智能阅片系统可以通过远程AI阅片的方式支援。

据悉，平安智慧医疗新冠肺炎智能阅片系统先后上线平安医保科技旗下平安健康（检测）中心研发的“平安好影像”远程诊断云平台和创业慧康研发的多学科远程医疗平台，预计将覆盖包括湖北省在内全国各地的1500多家医疗机构，同时还开放了自有公有云平台，对需要新冠肺炎智能阅片的医疗机构，可以采用云端或本地部署的方式快速接入，同时支持电子胶片的存储与共享，还可以和CT设备厂商快速对接植入新冠肺炎智能阅片系统，病人完成胸部CT扫描即可秒出AI报告。平安智慧医疗新冠肺炎智能阅片系统上线后，合作医疗机构的影像阅片效率和出具影像诊断报告的质量有望进一步提升。

(责编：董童、杨迪)


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