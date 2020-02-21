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专家：疫情期间“宅”在家 青少年要注意用眼健康

2020年02月21日17:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，北京同仁医院眼科主任魏文斌表示，这次疫情期间，青少年不仅要避免外出活动还要通过网课进行学习，这无疑增加了用眼过度，导致近视发生及近视加深的风险。

魏文斌建议，要避免长时间使用电子产品和看电视。非学习使用电子产品不宜超过15分钟，每天累计不超过1小时。通过网络学习30到40分钟后，应该休息或者远眺10分钟，使眼睛得到充分休息，或者闭眼休息5到10分钟。多在窗户前晒一晒，沐浴阳光。6岁以下学龄前儿童应该避免使用手机和电脑，家长也应该起到表率作用。

要保持正确读写姿势。家中的书桌椅应该调整好高度，读书写字的时候保持“三个一”，手离笔尖一寸、眼离书本一尺，胸距书桌一拳。要改掉不良的用眼习惯。不要在吃饭、卧床的时候看书或者使用电子产品，不要在光线过暗或者阳光直射的情况下看书写字。保证充足睡眠和营养，小学生每天睡眠时间达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。

选择合适的室内运动。儿童青少年可以选择原地跑、广播操、仰卧起坐等体育活动。中小学生也可以帮助家长做一些力所能及的家务劳动，通过运动缓解眼部疲劳。

坚持做眼保健操，坚持一天两次眼保健操，上下午各一次。最好在持续用眼后认真做眼保健操，让眼睛得到充分的休息，做眼保健操前要洗手。

要注意儿童过敏性结膜炎等眼部疾病，如果儿童眼睛红，眼睛痒，不断揉眼，要警惕是否有过敏性结膜炎。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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