保障疫情期间儿童青少年眼健康

2020年开年，新型冠状病毒引发的疫情席卷全国。适值寒假，为配合全国防疫工作，保障学生安全，教育部迅速部署，全国各地相继延期开学。如何在如此长时间、大规模的“宅家”行动中落实近视防控指导，科学推进“停课不停学”成为一项艰巨挑战。对此，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团充分发挥专业和平台优势，保障疫情期间儿童青少年用眼健康，推进综合防控儿童青少年近视工作。

奋战前线宣讲团专家积极参加战“疫”工作。宣讲团成员涵盖眼科、疾控、保健、高校和教育卫生等多个部门，在疫情防控工作中超过半数的专家坚守在工作岗位，甚至走在防疫抗疫第一线。宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院瞿佳教授充分调动各方资源，发动校友支持防疫和病患救治工作，组织团队研究疫情进展，指导防控预警。宣讲团副团长、温州医科大学吕帆教授领衔温州市2019新型冠状病毒救治专家组，连续30天参加市委市政府疫情防控推进会议和重症病例会诊，组织制定危重症病人救治方案，最大程度提升危重病患平安过渡。

上海市疾病预防控制中心儿童青少年健康所罗春燕教授受上海市教委委托，组织编写《上海市中小学校和幼儿园防控新型冠状病毒肺炎疫情开学工作指南（试行）》、《上海市高等学校和中等职业学校防控新型冠状病毒肺炎疫情开学工作指南（试行）》，参与修订教育部《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指南》。西安市中心医院杜兆江教授坚守一线防疫岗位，以陕西省卫健委督导组专家身份，赴疫区开展新冠疫情防控工作督导，并填词创作、组织眼科医师录制抗疫歌曲《非常医者》。贵阳市妇幼保健院朱健华教授全程驻守眼科门诊，积极参与医院新型冠状病毒性肺炎的预防控制工作中，筹集300副护目镜支援医院一线的工作人员。云南省昆明市儿童医院陶丹主任医师等众多专家放弃春节休假机会，积极参加援鄂医疗预备队的专业培训，随时准备奔赴武汉前线。

大专家进演播室指导疫情期间健康用眼。疫情期间，宣讲团专家积极筹备，通过电视、广播、报刊等形势宣传疫情期间眼健康防控，直接影响人群2000余万。宣讲团副团长、山东中医药大学附属眼科医院毕宏生教授走进山东教育电视台直播间“同心战‘疫’”专题栏目，为中小学生讲解疫情期间如何科学用眼、预防近视。宣讲团副团长、上海交通大学附属第一人民医院许迅教授来到东方卫视讲授“这个器官，到底应该怎么防护”，指导疫情期间如何有效保护眼睛，清洁护眼工具。

宣读团副团长、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院周行涛教授受东方卫视《课外有课——全力抗击新型冠状病毒》特别报道栏目组谈疫情期间如何做好爱眼护眼。广西中医药大学附属第一医院吴西西教授做客广西广播电视台录制近视防控宣讲节目《广西儿童青少年近视防控特别节目》。浙江大学附属第二医院倪海龙教授应浙江电视台邀请录制《宅家网课如何科学护眼防控近视》短视频，并在浙江省少儿频道连播两天。北京市疾病预防控制中心郭欣教授在北京卫视“众志成城抗击疫情健康北京”栏目和养生堂“疫情防控指引十八讲”中指导学生居家注意传染病防控同时如何做好近视等常见病的防控。陕西省眼科研究所青少年近视眼防治中心李军教授联合西安教育电视台拍摄“保护眼睛，远离近视”短视频，提醒学生假期近视防控要点。贵阳市妇幼保健院朱健华教授接受贵州电视台第二频道《百姓关注》栏目采访，讲授“疫情期间宅在家里的孩子要注意近视的防控”。

利用新媒体平台传递居家、医护护眼知识。自1月20日全国2019新型冠状病毒疫情应急预警发布以来，宣讲团专家充分利用新媒体平台，制作近百个适用于自媒体和新媒体传播的文稿、视频，覆盖各省、市、自治区，总点击量过千万。温州医科大学瞿佳教授、吕帆教授等依托中国近视防控公众平台指导制作《寒假防控近视谨防5个误区》、《疫情期间“居家护眼宝典》、《新型冠状病毒眼科防护全指导》、《视光门诊院感防控手册》等纲领性素材10余个，并被50余家媒体转载。

上海交通大学附属第一人民医院许迅教授、邹海东教授指导制作《儿童青少年居家近视防控须知》、《居家近视防控那些事儿》等10余个自媒体素材，通过学习强国、眼界等知名媒体向公众传递。宣讲团副团长、首都医科大学北京同仁医院魏文斌教授，佳森斯大学李宏教授、山东中医药大学孙伟教授受依托《学生健康报》平台，向学生、家长发出疫情期间爱眼、护眼倡议。

佳木斯大学眼科李宏教授受中国科协《科学辟谣》栏目组邀请，制作了《疫情期间眼睛健康防护科普系列知识》10个微视频和大量媒体素材，指导疫情期间用眼健康，并在中科协《科学辟谣》平台、国家卫生健康委《学生与健康》微信平台和《龙江网络电视台》播放。浙江大学附属第二医院倪海龙教授浙大二院在中国教育报公众号、眼界、浙江新闻客户端等刊发《特殊疫情时期宅家用眼卫生指南》等新媒体素材，短期点击量超过30余万人次。

上海市疾病预防控制中心儿童青少年健康所罗春燕教授组织编写“疫情期间’宅’在家，收好这份儿童青少年居家用眼卫生指南”微信文章在“上海教育”微信平台发布，并被国家的“微言教育”平台转载，阅读量超过33万。北京儿童医院李莉教授、山西省眼科医院冯雪亮教授、南昌大学附属眼科医院廖洪斐教授、西安市中心医院杜兆江教授、甘肃省妇幼保健院杜婉丽教授、贵阳市妇幼保健院朱健华教授、湖南省人民医院王华教授等专家制作的素材在人民网、凤凰网、健康报、学生健康报等各大媒体广泛传播。

调集优势资源推进在线公益问诊平台建设。瞿佳教授、吕帆教授牵头制定疫情期间就诊指南，组织建设温州医科大学附属眼视光医院医生在线平台，动员300余名医生开展公众在线公益门诊活动。许迅教授、邹海东教授组织上海市眼病防治中心、上海交通大学附属第一人民医院开发上线明眸APP儿童青少年线上公益问诊平台，组织全市125名眼科医生为儿童青少年提供问诊咨询服务。李军教授联合陕西省教育厅共同建设陕西省近视防控网络平台，协助开展陕西省近视防控知识问答，定期发布爱眼护眼知识，预防近视，科学控制措施。

南昌大学附属眼科医院廖洪斐组织专家开通免费电话和网上在线咨询便民就诊服务，解答学生及家长眼病咨询，传递科学用眼知识。山西省眼科医院冯雪亮教授开通《好大夫在线》线上义诊服务及《健康山西》线上服务，持续为眼病患者提供医学支持。北京儿童医院李莉教授等利用各种平台开展线上咨询活动，解决人民群众眼病需求。山西省眼科医院冯雪亮教授、温州医科大学陈浩教授、湖南省人民医院王华教授、西安市中心医院杜兆江教授等通过开展网络直播活动，为一线防疫人员眼部不适情况提供支持，指导儿童青少年疫情期间居家用眼，为公众眼健康把脉。

落实停课不停学科学指导电子产品使用。因疫情导致的过长假期，对学生学业造成较大影响，对此教育部发出停课不停学号召，鼓励各地充分利用网络，开展多种形势的在线授课。这在保障学生学习进展的同时在一定程度上加重了中小学生用眼负担。对此宣讲团专家积极研讨，提出了一系列有指导价值的防控措施。温州医科大学瞿佳教授、吕帆教授组织编写《学习网课时如何科学护眼、防控近视》，由人民卫生出版社版发行。北京疾控中心郭欣教授编制《新型冠状病毒肺炎学生防控读本》近视防控章节。

陕西省眼科研究所青少年近视眼防治中心李军教授与陕西省教育厅的积极沟通，共同确定了陕西省各级学校网络课堂的用眼指导方案。瞿佳教授、徐良德研究员配合浙江省教育厅制定《浙江省关于做好线上教育教学期间中小学生近视防控工作的通知》，提出“科学引导、总量控制、劳逸结合”原则，履行科学护眼7条意见。

宣讲团专家在研讨中形成疫情期间在线学习共识：学校要引导学生和家长清楚认识线上教学是抗击疫情期间的非常之举，是为保证学生学习连续性和教学进度的举措，可通过在线学习指导应激状态的心理指导，掌握终身学习的方法，但不能替代正常上课；分学段、分年级控制线上教学时长和教学内容，原则上三年级以下不进行线上教学，小学高段每天线上教学时长控制在2.5小时以内，中学阶段不应超过4小时；课程设计上每学习20-30分钟应远眺休息20分钟，并穿插眼保健操、室内或小区内安全区域体育运动、劳动教育等，每天室内或小区内安全区域体育运动时间不少于2小时；遇到网络卡顿等导致视频信号不清晰时，应暂停线上教学，以保护学生视力；应注意引导家长、学生课间休息时段不以电子游戏、视频等作为学生学习奖励，避免学生养成使用电子产品娱乐、沉迷网络的不良习惯。如学生出现眼睛干涩、视觉疲劳、红肿刺痛等问题，要及时放松休息，如症状长时间未缓解或突发视力下降等问题，应及时就医；学习期间应保持“一尺一拳一寸”的姿态，与电子屏幕保持适当距离，注意保障学生充足的睡眠时间和均衡的营养搭配，保持良好的作息习惯。