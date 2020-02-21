谈社区防控措施 民政部：“请相互理解 拥抱春天到来”

人民网北京2月21日电 （李轶群）在今日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良表示，社区工作者要理解居民的情绪，进行劝导、沟通，也请居民理解社区工作者的工作，一同做好疫情防控工作。现在暂时的不方便是为了在不远的将来尽情拥抱春天。

“各地党委、政府根据疫情防控情况，分区、分级实行社区防控措施，目的是阻断病毒传播渠道，减少交叉感染。” 陈越良说，采取封闭部分出入口，减少外出等措施确实让居民出行不方便。而从实施情况看，防止病毒在社区传播的效果是好的。

陈越良表示，社区工作者为守护居民群众健康，从疫情发生以来一直奋战在社区防控一线。据初步统计，截至2月20日，全国已有33位城乡社区工作者在疫情防控期因公殉职。2月16日，民政部与卫生健康委联合印发通知，从压缩材料报表、提供工作支持、加强工作力量、改善防护条件、强化心理疏导、帮助解决困难等方面，对关心关爱基层工作人员提出了举措。