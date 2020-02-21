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公安部：疫情期间对伤医、辱骂医生行为从严从快惩处

2020年02月21日16:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控疫情、维护社会稳定工作情况。会上，公安部治安管理局局长李京生表示，疫情期间对患者或家属辱骂、殴打医务人员者依法从严从快惩处。

“保障医务人员人身安全，维护良好医疗救治秩序，确保疫情防控工作顺利开展，是当前公安机关一项非常重要的任务。”李京生说。公安部对此项工作高度重视，已作专门部署。

首先是各地提升勤务等级，每天安排12万名民警24小时按“一院一专班”要求，对全国所有定点医院实行24小时守护；

二是会同卫健委、最高法、最高检、司法部等部门印发通知和指导意见，明确对七类伤医扰序的违法犯罪行为予以严厉打击；

三是指导各地建立信息通报共享和处置反馈的多部门联动协作机制。针对个别地方发生的扰乱医疗秩序、暴力伤害医务人员，干扰疫情防控工作的案件，公安部已经会同卫健委进行联合督办，指导各地依法从严从快惩处。

他说，截至2月20日，累计排查化解涉医类矛盾纠纷2.7万起，排查整改治安隐患1.5万余处，查处各类伤医扰序案件232起、人员277人。目前全国医疗救治秩序总体平稳有序。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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