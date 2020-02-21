交通运输部：交通运输是保证重点物资和人民生活必需品的生命线

人民网北京2月21日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，交通运输部办公厅主任徐成光表示：“交通运输平时是国民经济和社会生产生活的供应线，在疫情期间则是保证重点物资和人民生活必需品的生命线。坚决反对‘一关了之、一堵了之、一断了之、一律劝返’的做法。”

徐成光强调，按照交通部印发的《关于切实保障疫情防控应急物资运输车辆顺畅通行的紧急通知》和《关于疫情防控期间免收农民工返岗包车公路通行费的通知》要求，对于运送防疫物资和农民工返岗包车运输车辆的通行证，由承运人或者驾驶员按照统一格式自行下载，自行打印，自行填写，随车携带。

徐成光提出，各地交通运输部门要按照交通运输部的统一部署，不得强行要求承运人或者驾驶员盖章上路。对持有统一通行证的车辆，高速公路运营单位和一线管理人员要在确保安全前提下提供优质服务，确保优先便捷通行。