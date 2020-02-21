司法部：从五方面全力做好监狱疫情防控工作
人民网北京2月21日电 （记者孙博洋）在今日举办的国务院联防联控机制新闻发布会上，司法部监狱管理局负责人何平表示，将从五个方面下功夫，全力做好监狱系统疫情防控。
何平说，首先是全面地彻底排查，排查入监干警职工生活轨迹，严防将传染病源带到监管场所；
其次是严格封闭隔离，实行全封闭管理。落实体温检测和健康询问制度，为发热症状人员及其密切接触者隔离观察；
三是及时实施医疗救治，对监狱确诊的病例按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治原则，确保第一时间入院治疗。加强罪犯心理疏导，组织罪犯拨打亲情电话和开展视频会见；
四是开展实地督查，司法部先后派出28个督导组，由厅局领导带队赴各地监狱系统开展督查；
五是严格追责问责，对在疫情防控中排查不彻底、报告不及时、隔离不到位，导致发生输入性疫情的严肃问责。
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