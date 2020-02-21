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公安部：协助劝返隔离查找有关人员16.6万余人

2020年02月21日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月21日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，公安部治安管理局局长李京生表示，截至目前，协助劝返隔离查找有关人员16.6万余人。武汉市公安局紧密结合公安部部署开展的“百万警进千万家”的活动，制定了转运送治“四类人员”的工作方案。

李京生介绍，首先是强化指挥协调，各派出所主动对接街道社区，落实社区干部协调、病人家属陪同看护的措施，确保全员动员、全警参与；

其次是强化联勤规范，每个派出所按照“一所两车、一车两警”实行三班倒，24小时不间断快速响应、对接、送治，规范流程，确保“送治对象不入院、转运人员不离开”；

三是强化对口帮扶，迅速发布动员令，从力量上再加强。武汉市市区两级民警对口支援，全面落实“进社区、进单位、进家庭”，全力投入转运收治工作。从2月6号到20日，共出动警力6.3万人次，协助转运送治“四类人员”2.2万人。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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