因疫情履约不能 慎用“不可抗力”

受新冠肺炎疫情影响，涉外企业在履约不能过程中应慎用和正确理解“不可抗力”。昨天北京四中院召开新闻发布会，针对受疫情影响涉外企业可能面临的较为棘手的法律问题，提供12条法律风险防控建议。

受疫情影响，涉外企业无法正常诉讼应如何处理？四中院民庭庭长马军回复，确因疫情将耽误期限，可向法院申请顺延期限。对于涉外合同履行受疫情影响的程度，当事人应负举证责任；确有原因无法取证，可申请调查。当事人申请延长举证期限，应在举证期限届满前提出书面申请，若疫情期无法提出书面申请，可采取更便捷的电话、电子邮件等方式。法院根据情况延长举证期限，或延长但暂时不确定终止期限，延长的举证期限适用于其他当事人。对于公告送达必须开庭案件，涉外企业可选择网上开庭模式。

涉外企业在履约不能过程中，要慎用和正确理解“不可抗力”。四中院特别提示涉外企业针对所涉合同的履行情况，进行慎重的法律研究后提出“不可抗力”。“不可抗力”必须是在履行合同中遇到不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。协商解决是首选途径，尽量避免采取过激方式直接提出“不可抗力”拒绝履行合同或解除合同。若涉外企业能通过其他方式继续履行合同，可能被判断为不属“不可抗力”，则可能承担违约责任的索赔风险。（记者 林靖）