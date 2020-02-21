法院批准消毒用品企业重整延期

记者昨天获悉，朝阳法院依法作出裁定，批准洛娃集团重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止。该案合议庭审判长刘燕法官表示，将全力支持企业承担生产防疫物资重要任务，为疫情防控提供有力司法服务和保障。

洛娃集团2019年向法院申请司法重整。朝阳法院经综合评估其生产能力和经营前景，裁定其重整。新冠肺炎疫情暴发，消毒杀菌产品供不应求。洛娃日化公司作为北方地区最大的84消毒液生产厂家，被工信部和北京市列为首都抗击新冠肺炎疫情消毒用品重点生产厂家。春节期间，洛娃日化公司积极响应号召，加班加点投入防疫物资生产。

受疫情影响，许多重整重要事项无法开展，导致本应于近期提交的重整协议草案无法提交。2月7日，企业重整管理人向朝阳法院递交延期申请。朝阳法院审理该重整案件的合议庭收到申请后，第一时间与企业管理人取得联系。2月10日合议庭成员即赴生产现场了解情况。次日合议庭认定，新冠肺炎疫情构成“不可抗力”，该企业无法按期提交重整计划草案的延期申请，理由正当。目前消毒剂等防疫产品供应仍然紧张，洛娃日化公司全线生产消杀产品，应当依法给予支持。合议庭一致同意批准重整计划草案提交期限延长至新冠肺炎疫情得到有效控制时止，并向企业送达。

目前，洛娃日化公司的厂房内，3条生产线24小时运转，全部人员三班倒投入生产，日产消毒用品可达150吨，该企业生产的消毒液已陆续发往包括武汉疫区在内的全国防疫一线。（记者 张蕾）