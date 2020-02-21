“新冠病毒或长期存在”，无需过度忧虑

新冠病毒的低毒性、高传染性，决定了其有可能将长期与人类共存。

日前，中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰表示，新冠肺炎有可能转成慢性的，像流感一样长期在人间存在，对此我们要做好准备。

突如其来的疫情，已让全社会付出沉重代价。王辰院士此次言论，引发忧虑当属情理之中。但从科学角度看，却没必要过度忧虑。即便果真如此，经过科研努力和认识提升，我们最终会找到与它共处共生而不受其害的途径。

从演化角度看，包括细菌、病毒、真菌、衣原体、支原体等在内的微生物，都是和人类长期为伴。其中包括许多寄生于人体的微生物，一些还是人体所需要的；而一些则如流感病毒、鼠疫杆菌等，会对人造成伤害，甚至夺人性命。这就涉及人与之如何相处的问题。

人和微生物都在演化，且在试探如何相处。微生物虽无大脑，不会思考，但在演化中也会通过“算法”得知，毒力如太强，致宿主迅速死亡，它们也会灭亡，尤其是没有完整细胞结构、只有核酸和外壳，需依赖其他生物的细胞进行RNA和DNA复制才能存活的病毒。这里面就包括新冠病毒。

眼前可见，比起2003年的SARS病毒来，新冠病毒此次“采用的策略”就是低毒性高传染性。这样才有机会感染更多的人，并长期依靠人类存活下去。这种演化趋势，决定了新冠病毒未来很有可能将长期与人类共存，就像流感病毒一样。

另一个关键因素是，新冠病毒具有无症状隐匿性，能躲过监控，进而持续从横向（传播给他人）和纵向（子代传播）而更好地生存下去，实现与人类长期共存。

而如果新冠病毒长期存在，像流感那样每年都要“叨扰”人类一两次，就必然会促使人类保持警惕，坚持研发疫苗和药物来防范。

此外，新冠病毒如与人类长相伴，人类对此的自然免疫力也会相应得到提升。

自然患病获得的免疫力（自然免疫力）会比注射疫苗（主动免疫）和注射抗体（被动免疫）的效果更好，因为病原微生物在机体中留下的免疫印记或免疫记忆更为深刻，在未来再患同一疾病时，会更快更全面地唤醒机体免疫系统，产生更多抗体和动员更多白细胞围攻病原体，战胜疾病。而这也是免疫中“原发性抗原损害”的理论根据。

当然就眼下看，疫情已对社会经济、公共卫生等层面都产生了不小影响。新冠病毒若真的长期存在，至少应该让我们时时复盘和回望发生在2020年初的这场疫情。不忘怀，常反思，才能避免养痈成大患，才能将其负面影响降至最低。

□张田勘（专栏作者）