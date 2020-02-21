复兴医院聚集性疫情累计报告核酸阳性36例

2月3日，西城区通报了复兴医院心内科监护病房发生聚集性疫情，当时共报告9例患者。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了复兴医院聚集性疫情的最新情况：截至2月19日18时，复兴医院累计报告核酸检测阳性病例36例，其中确诊病例34例，核酸阳性检测2例。新增病例均为医院隔离的密切接触者。

阳性病例中19例为患者及家属

庞星火说，疫情发生后，西城区政府按疫情防控要求，对复兴医院采取了南楼封闭、北楼限制进出的措施，疾控部门对封闭区域内的人员全部进行了咽拭子采集，共采集咽拭子1717份，其中核酸检测阳性病例12例。2月6日，已将相关病例全部转送至定点医院隔离治疗。

截至2月19日18时，复兴医院累计报告核酸检测阳性病例36例，有8名医护人员，9名护工保洁人员，19名患者和患者家属。

截至2月20日15时，此次疫情累计密切接触者668人，累计解除医学观察582人。剩余的密切接触者86人中，79人进行集中医学观察，7人居家医学观察。

南楼解除封闭14天内不接新患者

复兴医院南楼自2月5日起封闭管理14天，至2月20日南楼封闭区域内没有续发病例。

2月17日和2月19日，北京市疾控中心和西城区疾控中心对复兴医院南楼封闭区域内的504人采集咽拭子进行新冠病毒核酸检测，检测结果全部为阴性。2月20日起，相关部门解除了南楼封闭管理，封闭区域内的人员离开后，将继续进行医学观察14天。不能离院的住院患者继续在复兴医院治疗原发疾病，并继续进行健康监测14天。14天内，复兴医院南楼暂不接收新患者入院。

复兴医院北楼继续目前管理措施，并进一步进行感染风险评估。继续对复兴医院全部医护人员、住院患者、护工和保洁等相关人员进行健康监测14天，并持续加强院内消毒工作。

全面提升院感防控水平

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，首都医科大学附属复兴医院院长李东霞首次公开回应疫情：“对于复兴医院发生聚集性病例事件，我作为院长深感内疚，也十分自责。”

李东霞说，复兴医院在1月31日下午即对心内科重症病房所在楼层进行封闭，2月3日下午开始对南楼进行全面封闭管理，2月6日上午开始对北楼进行封闭管理，分区管控并进行彻底全面消毒。在遵循规范同时，从最大限度防范风险考虑，立即对医护人员、患者、护工等人群落实排查措施，对密切接触者及高风险人员进行医学观察。此外，医院还严格院区管理，排查潜在风险，全面落实院感防控各项工作措施。对于住院患者，继续做好医疗救治工作。经过市疾控系统专家、院感专家的评估认可，在确保安全的基础上，2月18日16时起，12名产妇、12名产妇家属、10名婴儿有序离院。

“医院发生聚集性病例事件以后，受到社会各界广泛关注，我作为院长，痛心、自责，我们将深刻反思，举一反三，切实加强整改，全面提升院感防控水平，让复兴医院更好地服务人民群众。”李东霞说。（记者 贾晓宏）