同病异治 院长现场开药方

昨天下午，北京中医医院院长刘清泉（左2）来到武汉协和医院西院区，现场进行新冠肺炎危重患者的中医治疗及会诊。 本报记者 和冠欣摄

本报记者 景一鸣 王雅贤 和冠欣

“生麻黄、杏仁、生大黄……”刘清泉院长一边开药方，医护人员一边记录。2月20日，中央指导组专家、国家中医药管理局专家组副组长、北京中医医院院长刘清泉来到武汉协和医院西院区，指导新冠肺炎危重患者的中医治疗及会诊。刘清泉院长根据患者病史、症状、体征、目前检查结果和舌脉，通过中医辨证论治的原则，提出一人一方的个体化中医治疗方案，应用中西医结合治疗新冠肺炎危重患者。

当天下午，刘清泉院长参加了武汉协和医院西院区的病例讨论会，参会的医护人员包括北京医疗队北京中医医院团队以及武汉协和医院西院区医护人员。记者在现场了解到，此次病例讨论的核心，是如何通过中西医结合的诊疗手段，防止重症患者向危重症患者转化，以及孕妇患者的特需治疗办法。

此次病例讨论的过程，与以往的类似会议有很多不同之处，例如在分析患者病情这一环节中，除了要看血氧、心率、血压等生命体征外，还要看患者的舌苔、脉象情况。刘清泉院长根据患者的四诊合参情况，为不同患者开出了不同的方药。

“近段时间，根据湖北武汉的特点，我们也研制了有针对性的药方。”刘清泉院长在接受记者采访时强调中医在抗击新冠肺炎疫情中的积极作用，还提到中医疗法在安抚患者情绪方面也有应用，“耳针治疗、温灸治疗可用于治疗失眠、咳嗽等。”

北京中医医院呼吸科副主任医师陈明告诉记者，此次北京医疗队驰援武汉，面对新型冠状病毒采取了中西医结合的诊疗办法，相关的中成药也有着广泛的临床应用，根据每位患者的舌、脉、症的情况，辨证施治，患者的方药有所不同，这就是中医里的“同病异治”。在北京医疗队刚到武汉时，北京中医医院团队就积极了解当地的具体情况，比如武汉人喜欢吃辣，发现很多患者出现体内燥热的情况；再比如对比武汉近三年的气温，今年同期是最低的，且气候相对湿冷，这些因素都会对患者的病情及用药产生影响。

国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发文要求，在新冠肺炎等传染病防治工作中，建立健全中西医协作机制，强化中西医联合会诊制度，提升临床救治效果，齐抓共管、精准防治，更好地发挥中医药在新冠肺炎等传染病防治中的作用。

2月13日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。加快药物临床试验，有效的药抓紧向救治一线投放，提高治愈率、降低病亡率。