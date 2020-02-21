抗击疫情“心健康-溶会贯通”四川专场线上会议举行

2月19日，主题为“抗击疫情，‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”四川专场线上会议通过网络直播的形式举行。

中国医师协会胸痛专业委会主任委员霍勇、中国医师协会胸痛专业委会副主任委员傅向华、四川省医学会心血管专业委员会主任委员陈茂、四川大学华西医院胸痛中心医学总监张立、四川大学华西医院心内科副主任贺勇等心血管领域专家，通过直播为大家讲解疫情期间如何做好心血管病患者的救治及医护人员的防护等问题。据统计，此次线上会议有超过２.7万人次在平台观看，9970多条弹幕留言。

溶·会贯通”直播巡讲会画面截图

霍勇在会议致辞中表示，在中国医师协会的组织下，相关专家从1月初就开始组织撰写一些专业的指导文件，内容包括心血管医生在不同的时间、不同的地点做好临床防护的级别和重要性，也有对心肌梗死救治在疫情背景下怎么做好，另外也有关于胸痛中心常态化运作等，兼顾疫情的防治防疫和心血管疾病的救治。此次四川专场会议的举行，一是经验分享，二是实践研讨，既要把四川当地的防控救治工作做好，也要跟四川援鄂医护人员做好交流，为临床实践提供更多的参考信息。

在专题讲座环节，贺勇以“新型冠状病毒疫情下的STEMI患者救治原则以及华西救治流程解读”为题做分享。他指出，在落实就近治疗、安全防护、溶栓优先、定点转运和远程会诊五大原则的基础上，还应注重针对不同患者情况的分层处理，比如患者是否在时间窗内，它的生命体是不是平稳。另外，是否有疑似和确诊新冠肺炎感染的可能性。以及我们防护的能力，综合来判断要采取什么样的方法来进行转运和治疗。

傅向华在“STEMI患者溶栓治疗要点与常见问题的答疑的解读”中指出，一方面医护人员要做好自身防护，另一方面在救治过程中要注重缩短总的缺血时间，早呼救、早诊断、早治疗，同时同步来进行的早排查，对新冠肺炎的诊断或者疑似诊断，或者是接触史的总体把握，在尽可能做好防护的各种条件下进行尽早的溶栓治疗也是至关重要的。对绝对和相对禁忌症的STEMI患者，应该结合当地疫情实际进行总体的评估。

在互动环节，会议还连线了华西医院支援“战疫”一线的三位医生，分别介绍了各自所在岗位的工作场景及救治防控工作。从救治实际操作、疑似及确诊患者救治流程、隔离防护规范、医患及家属沟通等多个方面进行了分享探讨。随后，还连线四川当地基层医院医生，就疫情期间基层医疗机构的心血管病患者救治问题进行了研讨，并给出相关建议。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。