国家卫健委：2月20日0—24时新增确诊病例889例 治愈出院病例2109例

人民网北京2月21日电（董童）国家卫生健康委官网于21日发布的《截至2月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重庆、云南各1例），新增疑似病例1614例。当日新增治愈出院病例2109例，解除医学观察的密切接触者28804人，重症病例减少231例。

情况显示，截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例54965例（其中重症病例11633例），累计治愈出院病例18264例，累计死亡病例2236例，累计报告确诊病例75465例，现有疑似病例5206例。累计追踪到密切接触者606037人，尚在医学观察的密切接触者120302人。

湖北新增确诊病例631例（武汉319例），新增治愈出院病例1451例（武汉766例），新增死亡病例115例（武汉99例），现有确诊病例48730例（武汉37448例），其中重症病例10997例（武汉9628例）。累计治愈出院病例11788例（武汉6214例），累计死亡病例2144例（武汉1684例），累计确诊病例62662例（武汉45346例）。新增疑似病例1279例（武汉979例），现有疑似病例4094例（武汉2820例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例102例：香港特别行政区68例（出院5例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院6例），台湾地区24例(出院2例，死亡1例)。