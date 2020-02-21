紫外线灯消毒 小心灼伤眼

在抗击新冠肺炎的特殊时期，除了口罩、酒精、洗手液等防护用品外，很多人也买了家用紫外线灯在家自行消毒。但近日，由于紫外线灯使用不当，导致伤眼的事件频频发生。据媒体报道，2月3日中午，家住深圳的方女士就因为使用紫外线消毒时未离开客厅而导致眼睛灼伤。如何正确使用紫外线灯？眼睛被灼伤怎么办？听听专家怎么说。

日前，张女士因为从医院就诊回家恐带回病菌，因此赶紧打开紫外线灯进行全身消毒。其间，张女士在客厅里待了20多分钟。当天晚上，她的眼睛出现红肿、痛痒、异物感等症状，第二天也没有好转，不得已去医院眼科就诊，医生了解前后经过并结合张女士的临床表现，认为张女士是因为使用紫外线灯消毒不当导致的眼睛灼伤。

紫外线灯消毒时人应离开

暨南大学附属第一医院眼科孟晶副主任医师介绍，紫外线灯是利用汞灯发出的紫外线来实现杀菌消毒功能，它放射的紫外线能量较大，如果没有防护措施，极易对人体造成巨大伤害，特别是对眼睛造成伤害。因为眼睛里含有很多蛋白质，紫外线使蛋白质凝固变性，角膜上皮坏死、脱落，造成角膜损伤，表现出来的症状就是眼红眼痛、怕光睁不开眼、流泪、有强烈的异物感，并有视物模糊的情况。

孟晶介绍，紫外线照射灼伤眼睛通常有个潜伏期，快的是半小时后发作，慢的6~8小时后才发作，患者很难当场发现。她提醒，使用紫外线灯进行消毒时，要注意以下几个方面：

1.使用紫外线灯进行消毒时，人应该离开紫外线能照射到的区域。开了灯后人就马上离开，一般来说，开灯关灯的那一两分钟是不会产生什么大问题的，如果有条件，也可佩戴防护眼镜开灯关灯。在公共场合，如果碰到紫外线消毒，应及时避开，特别要注意避免皮肤角质层较薄的儿童误入紫外线操作区域。

2.紫外线灯照射的时间30分钟至1个小时为宜；为了保证有效消毒，紫外灯不要放在地上，可以放的稍微高一点，至少离地1米。

3.带臭氧的紫外线灯不仅对眼睛有害，对裸露的皮肤也有损伤。因此，建议使用完后，一定要开窗通风20分钟以上再进房间。

症状轻微可暂先自行处理

如果已经被紫外线灼伤眼，可以这样处理：

如果自觉症状很严重，需要马上就医，眼科医生一般会给予镇静、止痛消炎药或收缩血管的眼药水等。一般经过应急处理，症状会慢慢好转。

如果被紫外线照射的时间短，症状比较轻，在目前这种疫情防控期间，可以自行去药店买药使用，主要是两种药，一种是消炎药，如氧氟沙星或左氧氟沙星，一种是生长因子。孟晶介绍，生长因子主要是促进损伤的角膜上皮快点修复。这两种药的副作用都比较小，可以自行用药在家里观察两三天，如果自觉症状有减轻可以继续使用一周左右。一般经过用药，大部分患者都会好转。如果自觉没有好转，则需要就医。

（全媒体记者张青梅 通讯员张灿城）