疫情时期该如何定期产检？

抗击新冠肺炎的战役正如火如荼，广州市第十二人民医院妇产科主任蔡中琼提醒，为避免交叉感染，孕妇应当尽量减少去医院，但一定要清楚哪些产检必须要来医院，哪些产检可以省略。

早孕期（14周之前）

6~7周的B超是必须的，确定胚胎是否存活，是否宫内怀孕，排除宫外孕及瘢痕妊娠。这段时间通常是4周1次检查，但是NT（胎儿颈项透明层厚度）检查是有特定的时间段，不能错过，已经预约了11周至13+6周之间NT检查的，请按照预约时间来医院B超室做检查。

其他各项抽血检查包括唐氏Ⅰ期，疫情期间可到3楼妇科门诊开单抽血。如果属于急诊，可挂急诊号到16楼就诊。而其他建档、办理生育保险等，都可以等疫情缓解过后再来医院检查。

中孕期（14周至28周）

这段时间的检查频率也是4周1次检查，已经预约好了22~26周之间胎儿结构筛查（俗称大排畸，四维）B超的，可按预约时间来医院B超室做检查。其他常规产检，以及24~28周的OGTT（糖耐量试验）检查，可以等到疫情缓解再来做，在家少吃碳水化合物（米饭、面食、土豆等），多吃高蛋白食物（牛奶、鸡蛋、肉类等），把自己当妊娠期糖尿病患者来进行饮食控制即可。

晚孕期（28周以后）

1.孕28~36周是两周一次产检，并开始自数胎动，如果胎动无异常，晚一两周产检并无大碍。

2.孕36周后每周1次的产检，包括B超检查及胎心监测，并进行综合评估，初步确定分娩方式，如果一切正常，胎监胎动都好，之后不一定每周都来产检。

晚孕期的B超没有严格的时间限制，如果没有胎动异常，没有流血、流液，没有腹痛宫缩等，可以等疫情缓解过后后再来医院检查。

总之，最近产检最大的原则是：没有不舒服就在家好好歇着，尽量不去医院，如果必须要去请做好防护，戴好口罩，并听从医务人员的指引就诊。

（全媒体记者张青梅 通讯员洪霞）